工地圍籬變身防災教室 學童創意彩繪嘉縣防災中心

嘉義縣災害應變中心、特搜大隊暨防災教育中心新建工程的工地圍籬由祥和國小學生彩繪。（圖由民眾提供）

為深化防災教育，向下扎根，活化公共工程施工場域形象，嘉義縣政府教育處、建設處及嘉義縣消防局，攜手嘉義縣文化基金會，最近將嘉義縣災害應變中心、特搜大隊暨防災教育中心新建工程的工地圍籬進行彩繪，由祥和國小60位學童以防災教育為主題揮灑創意，將長達25公尺的施工圍籬轉化為充滿童趣與教育意涵的藝術畫布。

縣府表示，彩繪活動結合公共工程與藝術教育，孩子透過繪畫描繪防災避難、救災英雄與守護家園的畫面，展現對防災觀念的理解與想像，不僅美化工地環境，也讓民眾在行經施工路段時，能以輕鬆方式接觸防災知識，讓防災意識自然融入民眾日常生活。

請繼續往下閱讀...

彩繪由熊藝術工作室蘇冠印老師及陳明鈺老師、祥和國小李慧敏老師、余碧雲老師，教務主任詹光霖及陳志峰校長等帶領孩子進行，畫上如消防車、防災救災設備等，富有童趣，學生很開心能夠參與。

縣府表示，「嘉義縣災害應變中心、特搜大隊暨防災教育中心新建工程」完工後，將成為縣內災害應變指揮、特種搜救及防災教育推廣的重要據點，透過學童彩繪工地圍籬，象徵防災教育從小扎根，讓公共工程不只是冰冷的施工現場，而是能與社區、學校產生正向互動的公共空間。

縣府強調，防災教育需從小培養、從生活做起，未來將持續結合各局處與民間力量，推動更多寓教於樂、貼近民眾的防災宣導方式。

嘉義縣政府教育處、建設處及嘉義縣消防局，攜手嘉義縣文化基金會推動工地圍籬彩繪。（圖由民眾提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法