為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    工地圍籬變身防災教室 學童創意彩繪嘉縣防災中心

    2026/01/16 15:30 記者林宜樟／嘉義報導
    嘉義縣災害應變中心、特搜大隊暨防災教育中心新建工程的工地圍籬由祥和國小學生彩繪。（圖由民眾提供）

    嘉義縣災害應變中心、特搜大隊暨防災教育中心新建工程的工地圍籬由祥和國小學生彩繪。（圖由民眾提供）

    為深化防災教育，向下扎根，活化公共工程施工場域形象，嘉義縣政府教育處、建設處及嘉義縣消防局，攜手嘉義縣文化基金會，最近將嘉義縣災害應變中心、特搜大隊暨防災教育中心新建工程的工地圍籬進行彩繪，由祥和國小60位學童以防災教育為主題揮灑創意，將長達25公尺的施工圍籬轉化為充滿童趣與教育意涵的藝術畫布。

    縣府表示，彩繪活動結合公共工程與藝術教育，孩子透過繪畫描繪防災避難、救災英雄與守護家園的畫面，展現對防災觀念的理解與想像，不僅美化工地環境，也讓民眾在行經施工路段時，能以輕鬆方式接觸防災知識，讓防災意識自然融入民眾日常生活。

    彩繪由熊藝術工作室蘇冠印老師及陳明鈺老師、祥和國小李慧敏老師、余碧雲老師，教務主任詹光霖及陳志峰校長等帶領孩子進行，畫上如消防車、防災救災設備等，富有童趣，學生很開心能夠參與。

    縣府表示，「嘉義縣災害應變中心、特搜大隊暨防災教育中心新建工程」完工後，將成為縣內災害應變指揮、特種搜救及防災教育推廣的重要據點，透過學童彩繪工地圍籬，象徵防災教育從小扎根，讓公共工程不只是冰冷的施工現場，而是能與社區、學校產生正向互動的公共空間。

    縣府強調，防災教育需從小培養、從生活做起，未來將持續結合各局處與民間力量，推動更多寓教於樂、貼近民眾的防災宣導方式。

    嘉義縣政府教育處、建設處及嘉義縣消防局，攜手嘉義縣文化基金會推動工地圍籬彩繪。（圖由民眾提供）

    嘉義縣政府教育處、建設處及嘉義縣消防局，攜手嘉義縣文化基金會推動工地圍籬彩繪。（圖由民眾提供）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播