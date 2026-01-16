女乘客恐慌發作求助！ 作家曝高鐵人員當下反應：處置超令人安心

「背包Ken 請育嬰假的旅遊頻道」日前在社群發文表示，他在高鐵上遇到乘客恐慌發作向他求助，他通報高鐵人員後，他們當下的處理方式，讓他感受超令人安心。（圖由背包Ken 請育嬰假的旅遊頻道授權轉載）

1名作家經營的粉專「背包Ken 請育嬰假的旅遊頻道」，日前在社群發文表示，他在高鐵上遇到乘客恐慌發作向他求助，他通報高鐵人員後，他們當下的處理方式，讓他感受非常安心：「無論是分工配置、肢體及語言都是100分。」這段經歷曝光後，引發網友熱議。

「背包Ken 請育嬰假的旅遊頻道」本月12日發文分享近日經歷，表示在搭乘高鐵時，隔壁女生突然把手機螢幕翻向他，他驚訝地發現，上面大意寫著「呼吸不順」、「恐慌」、「要找列車長」。他短暫感到茫然，而這份驚詫一閃即逝，立刻換上「沒問題，交給我」的面具，點頭先讓她安心，然後再踏出走道找人。他表示，多年的上班族歷練，讓他早就學會了被突然指派任務的正向表情管理，境界已達內外分離，沒想到此時也派上用場。

不久後，高鐵派出1組3人來到車廂。他表示，自己必須把這段寫出來，分享過程中感受到「高鐵的處置超令人安心」。3人組中，其中1人是保全，他認為這個配置很妥當，因為沒到現場，光靠其它乘客轉述，不一定能真實反映現場狀況，所以在抵達現場前，一律準備好壯漢，的確很是好的一步。

3人組中，另外2名都是列車人員，1人判斷乘客狀況，詢問有什麼需求，並負責聯絡到站事務；另外1人則從頭到尾陪在有異常狀況的乘客旁邊。看得出來目的是在另1位列車人員忙進忙出之際，能確保隨時有1個人在持續觀察或安撫乘客。

他表示，高鐵人員一進車廂，他引導完畢後即退在一旁，沒有再與他們交談，也不清楚高鐵實際上的SOP。但大致能看出分為人員A、B與保全；人員A處理需求及事務、人員B全程安撫及觀察；保全負責戒護、以防萬一。最後他也稱讚：「無論是分工配置、肢體及語言都是100分。」

文章曝光後引發網友熱議，紛紛留言：「也謝謝分享，讓我對高鐵的信賴感又UP UP」、「高鐵人員處理很令人放心」、「搭高鐵真的有被當人，好好對待」；還有網友稱讚他：「你是令人安心的第4位，也一樣重要」、「其實最棒的是你」、「謝謝你善意的幫助」。

