原訂16時送水......基隆麥金路水管破漏搶修 恢復供水往後延

基隆市麥金路586號地下水管破管漏水，台灣自來水公司第一區管理處昨天（15日）17時停水搶修，今天變更搶修工法，恢復供水時間延後。（記者俞肇福攝）

台灣自來水公司第一區管理處（一區處）指出，麥金路下方共埋設4支外覆混凝土水管，2支口徑1200毫米水管輸送八堵抽水站的原水到淨水場，2支口徑1000毫米水管輸送自來水供應用戶，水公司發現有支輸送到用戶的1支水管漏水，水公司昨天（15日）開始搶修，4萬多戶用水受影響。原訂今天（16日）16時完工送水，因無法緊鎖螺絲密合，要改裝不鏽鋼管再焊接，完工時間要再往後延，一區處表示，會增設取水點，加派水車應急。

基隆市長謝國樑今天到現場了解搶修進度，水公司一區處處長張子中說，原本計畫安裝延性鑄鐵管與混凝土水管接合，但是因為相鄰管路妨礙，會有7、8顆螺絲無法鎖住，雖然可以勉強安裝如期恢復供水，但害怕會有漏水情況。

請繼續往下閱讀...

張子中表示，工程人員討論後，決定改用不鏽鋼水管，並以焊接取代鎖螺絲，以防後患。施工時間粗估會延到今天午夜12時，如果時間要更長，也一定會漏夜完成。

水公司因水管破管無法供水，讓4萬多戶用水受影響，但是因為水管破管漏水地點在麥金路幹道上，麥金路原本雙向各2線車道，因為施工雙向各封閉1線車道，交通尖峰時段，塞車情況更嚴重，社群媒體上一片批評聲。安樂區選出的多名議員陸續到場關切。

他們說，社區大樓的水塔有蓄水，昨天勉強應急，擔心今晚民眾更不方便。至於沒有蓄水的用戶，水公司應該加派水車、多設取水點，減低對民眾的生活的干擾。

謝國樑說，先讓水公司施工搶修，等這件事情結束後，市府再與水公司建立新的應變機制。市府先前跟台鐵、高速公路局互動，也是在發生事故告一段落後，再建立緊急通報機制，以利市民及早因應。

基隆市麥金路586號地下水管破管漏水，台灣自來水公司第一區管理處昨天（15日）17時停水搶修，今天變更搶修工法，恢復供水時間延後。（記者俞肇福攝）

基隆市麥金路586號地下水管破管漏水，台灣自來水公司第一區管理處昨天（15日）17時停水搶修，基隆市長謝國樑今天前往關切。（記者俞肇福攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法