六龜賞梅祭開跑 泡湯品茗感受特色山城

六龜新落成的行政中心除作為平時洽公場所，也以高標準防災規格設計，可在災害發生時提供居民安全收容空間。（圖由高市府提供）

時令入冬，一波波冷氣團報到，六龜山城的梅花也慢慢綻放，六龜區公所將於17、18兩日在三叉工坊舉辦賞梅活動，市長陳其邁也趁著六龜區行政中心落成，上山推廣六龜獨特的山城魅力，邀請民眾一起來六龜泡溫泉、喝山茶。

六龜區公所指出，每逢冬季梅花盛開，六龜作為全台最南端賞梅勝地，總能吸引大批遊客前來踏青，有效帶動在地農特產品銷售與發展。今年觀光藝文季活動內容豐富多元，特別邀請「六龜的女兒」金曲歌手邱淑蟬返鄉獻唱，並結合象徵地方生命力的尼布恩合唱團演出。

活動期間同步舉辦國際口足畫家楊恩典老師《豐收》畫展、115年六龜農民曆發表會，以及「六龜之心」山城特產與山城光影攝影比賽頒獎典禮，現場有梅花生態導覽、創意DIY手作、竹林市集集結在地農產品、伴手禮與美食，還有春聯揮毫、梅下茶席品茗，坐在梅樹下喝茶聊天，滿滿冬季限定的山城氛圍，展現六龜獨具特色的山城生活風景。

陳其邁表示，任內多次因救災來到六龜，關心風災疏散作業，強調六龜雖地處偏遠，但市府從未忽略地方需求，除區公所外，本次戶政事務所與周邊環境也一併改善，打造兼具行政服務、防災收容與社區功能的優質公共空間；未來新的行政中心除作為平時洽公場所，也以高標準防災規格設計，可在災害發生時提供居民安全收容空間，同時規劃音樂教室與禮堂，支持六龜優秀合唱團與學校音樂發展，凝聚在地文化與情感。

六龜賞梅活動期間，同步舉辦國際口足畫家楊恩典老師《豐收》畫展。（圖由高市府提供）

