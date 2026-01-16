力拚看不到的建設 台南污水下水道工程獲獎

台南市虎尾寮污水下水道系統I幹管污水揚水站工程，順利將部分東區與北區生活污水送至「虎尾寮水資源回收中心」。（南市水利局提供）

力拚看不到的建設！114年「優良地下管道工程獎」得獎名單出爐，南市水利局提報「113年度台南市污水下水道管線檢視及更新修繕工程」及「台南市虎尾寮污水下水道系統I幹管污水揚水站工程」，分別榮獲「優等」與「佳作」獎項。

水利局長邱忠川說明，市府編列約1.5億元經費辦理「113年台南市污水下水道管線檢視及更新修繕工程」進行污水管網更新。例如，近期順利完成安平區安北路下水道系統每段長達約280公尺的一次性CIPP（現地固化內襯管）修復工程。

面臨「管徑大、距離長、施工條件複雜」等挑戰，施工團隊藉由CIPP免開挖技術，無需大規模破壞路面，即可在既有管線內形成連續、密合且高耐久的內襯管，大幅提升結構強度與防滲能力。全程採免開挖工法，不僅建立長距離施工的典範，也可減少施工車輛進出、土方開挖與材料運輸的頻率，有效降低碳排、噪音及粉塵污染，將對市民生活的干擾降至最低。

此外，為克服東高西低的地勢限制，順利將部分東區與北區的生活污水輸送至虎尾寮水資源回收中心，市府投入逾1.3億元辦理「台南市虎尾寮污水系統I幹管污水揚水站工程」。站體設施位於東和公園內，鄰近主要幹道、人流密集，故採用「壓入式沉箱工法」，以有效降低施工振動與噪音，減少砂湧及地層擾動等損鄰風險，確保周邊道路與既有設施安全無虞。

此外，考量市民在公園的使用感受，透過綠化植栽配置及站體外觀設計，使設施能自然融入其中，在確保工程品質與公共安全的同時，兼顧都市景觀美化。工程預計今（115）年2月完工，將有助於後續用戶接管工程的推動，提升市民生活品質。

市長黃偉哲表示，台南污水下水道建設雖起步較晚，仍積極大力推展，目前已推動安平、虎尾寮、柳營、官田、仁德、永康、安南及新市等8處污水系統，公共污水下水道普及率截至去年底達29.5％、累計用戶接管戶數約22.8萬戶，六都第4。這些「看不到」的污水下水道建設，是城市進步的重要指標，期許水利團隊共同推動並營造良好的大台南優質生活環境。

「台南市污水下水道管線檢視及更新修繕工程」採用現地固化內襯管免開挖技術，修復污水下水道管線。（南市水利局提供）

南市水利團隊代表領取114年優良地下管道工程獎。（南市水利局提供）

