台南桂田酒店自助餐吃到蟑螂腳 業者：啟動更高標準自主管理措施

業者表示，衛生主管機關16日上午已前往阿力海餐廳稽查，各項檢查結果均符合相關規範。（業者提供）

台南市傳出有一對情侶昨（15）日中午在台南桂田酒店享用自助餐，差一點將疑似蟑螂腳的異物吃下肚，當下向業者反應竟回應「是蝦子腳非蟑螂腳」，讓消費者氣到在google留下1星評論。對此，業者發出聲明稿表示，針對顧客在用餐中反映疑似異物的情形，高度重視，對事件造成顧客不適與不安，也表達最誠摯的歉意，衛生主管機關今天已前往餐廳稽查，結果均符合相關規範。

業者表示，除配合主管機關查核外，阿力海餐廳亦同步啟動更高標準的自主管理措施，包含內外場全面環境清潔毒消與病媒防治作業升級，並下架有疑慮產品，同時重新檢視餐飲作業流程與人員衛生管理機制，持續強化日常巡檢與員工服務應對教育訓練，以確保用餐環境與餐飲安全。

請繼續往下閱讀...

業者表示，事件當下，現場主管已第一時間與當事顧客聯繫、關懷並後續處理。基於尊重顧客隱私，相關個案細節不再於社群平台進一步說明，感謝社會大眾的提醒與監督，阿力海餐廳將以更嚴謹的態度持續精進。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法