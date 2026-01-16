為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    台南桂田酒店自助餐吃到蟑螂腳 業者：啟動更高標準自主管理措施

    2026/01/16 15:09 記者劉婉君／台南報導
    業者表示，衛生主管機關16日上午已前往阿力海餐廳稽查，各項檢查結果均符合相關規範。（業者提供）

    業者表示，衛生主管機關16日上午已前往阿力海餐廳稽查，各項檢查結果均符合相關規範。（業者提供）

    台南市傳出有一對情侶昨（15）日中午在台南桂田酒店享用自助餐，差一點將疑似蟑螂腳的異物吃下肚，當下向業者反應竟回應「是蝦子腳非蟑螂腳」，讓消費者氣到在google留下1星評論。對此，業者發出聲明稿表示，針對顧客在用餐中反映疑似異物的情形，高度重視，對事件造成顧客不適與不安，也表達最誠摯的歉意，衛生主管機關今天已前往餐廳稽查，結果均符合相關規範。

    業者表示，除配合主管機關查核外，阿力海餐廳亦同步啟動更高標準的自主管理措施，包含內外場全面環境清潔毒消與病媒防治作業升級，並下架有疑慮產品，同時重新檢視餐飲作業流程與人員衛生管理機制，持續強化日常巡檢與員工服務應對教育訓練，以確保用餐環境與餐飲安全。

    業者表示，事件當下，現場主管已第一時間與當事顧客聯繫、關懷並後續處理。基於尊重顧客隱私，相關個案細節不再於社群平台進一步說明，感謝社會大眾的提醒與監督，阿力海餐廳將以更嚴謹的態度持續精進。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播