宜蘭五結國小校園成復育基地，師生野放黃緣螢幼蟲。（民眾提供）

宜蘭縣五結鄉公所與台南大學生態團隊合作，去年攜手五結國小師生，在校園內成功復育螢火蟲後，今天野放黃緣螢幼蟲，並舉辦環境教育課程，生態池也增添適合棲息的水生植物，打造復育基地，盼今年能重現「夜光家族」昔日盛況，讓校園及周邊社區螢光熠熠，閃爍夢幻光點。

隨著地方發展、環境改變加上光害，不只都市看不到螢火蟲，就連農村現在也很難發現蹤跡，五結國小曾是螢火蟲棲息地，但近年幾乎逐漸消失，去年在鄉公所和台南大學生態團隊合作復育下，成功讓螢火蟲重返校園。

請繼續往下閱讀...

台南大學生態系兼任助理教授吳加雄說，適合黃緣螢生長的水域並不難，但很多地方都受到路燈干擾，希望藉由這次復育計畫，找回曾經在宜蘭很普遍、常見的水生昆蟲。

五結鄉長沈德茂說，去年成功復育螢火蟲後，公所接續在校園生態池周邊，種植水蓑衣、田字草等適合螢火蟲棲息的水生植物，今年更透過野放幼蟲，盼能找回過去螢光熠熠的榮景，未來希望棲地能擴大到五結排水花樹廊道，營造更具友善的生態環境。

黃緣螢幼蟲。（民眾提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法