基隆國家新城交通亂象 童子瑋：整體規劃路廊

基隆安樂區國家新城社區民眾下公車後穿越馬路，十分危險。（記者盧賢秀攝）

基隆安樂區國家新城居民有1萬多人，但車輛進出動線紊亂，居民下車後違規橫越馬路，十分危險，市府計畫拆除國家新城牌樓及現有公車亭，居民卻不知所以。議長童子瑋今天與市府相關單位前往勘查，要求市府要整體規劃完整路廊，出入口空間重塑，讓民眾安心出車及安全候車空間 。

童子瑋今天上午與市議員鄭愷玲、五福里長舒瑞利及市府工務處、都市發展處、交通處與公車處等單位，勘查國家新城出入口的交通改善方案。

舒瑞利表示，國家新城社區居住人口有1萬多人，公車亭前面是人行道，公車停車在人行道上讓民眾上下車，公車下車處是紅線區，其中沒有行人穿越線，民眾要繞一大圈，多數是直接穿越馬路，十分危險。

且該處多線交叉路口，學生校車、公車、客運等上下車，還有學校與貨櫃場，大型車輛沒有迴轉空間，上下班尖鋒時間經常塞車。市府說要拆牌樓和公車亭，但具體怎麼做地方都不知情，此外國家新城的停車空間嚴重不足，希望能與基隆客運協調興建轉運站與停車場。

鄭愷玲表示，去年與市府相關單位會勘，市府將拆除50、60年的牌樓及候車亭，路口的視野寬闊，公車亭也會重建，希望與基隆客運協調，供客運車輛迴轉。

市府都發處與工務處表示，牌樓與候車亭將拆除，重建候車亭與人行空間，工程剛發包，已有初步規劃，今年第一季會與地方溝通。

童子瑋表示，該處有6線交織處，出入交通複雜、危險，重建公車亭與人行道是不夠的，應該協調相關單位，整體規劃路廊與空間重塑，讓居民能夠安心出入。同時要與地方充分溝通。

議長童子瑋（右二）勘查國家新城出入口交通改善，要求市府整體規劃路廊。（記者盧賢秀攝）

議長童子瑋（中）勘查國家新城出入口交通改善，要求市府整體規劃路廊。（記者盧賢秀攝）

