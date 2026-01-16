為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    高教工會批中信金「高教禿鷹」 要求出面向興國師生道歉

    2026/01/16 14:13 記者楊綿傑／台北報導
    高教工會今於中信金融園區集結，批評其為高教禿鷹，並要求道歉。（高教工會提供）

    高教工會今於中信金融園區集結，批評其為高教禿鷹，並要求道歉。（高教工會提供）

    高教工會指控中信金逼退興國管理學院教師而遭提告，法院日前判中信敗訴，中信提出上訴。高教工會今集結中信金融園區抗議，批評中信佈建門神使教育部放任財團入主私校，更譴責中信集團及中信金融管理學院是介入私校的「高教禿鷹」，應向被逼退的興國教師、受教權受侵害的學生道歉。

    高教工會指出，中信集團及中信金融管理學院，10年來憑藉財團資本介入體質不良的私校，透過清空校園、逼退教師、打壓工會、濫用訴訟，並結合大量聘任卸任高官作為「門神」，逐步形塑出一套嚴重侵蝕教育公共性、侵害教師勞動尊嚴與學生受教權的「高教禿鷹模式」。

    而針對中信所提起民刑事「恢復名譽」訴訟遭判敗訴，高教工會指出，法院認為工會對高等教育退場、私校治理與勞動權議題所為之評論，屬高度公共利益事項，依法應受言論自由保障，並未構成不法侵害名譽。同時也認定工會言論是基於具體事實所進行的價值判斷與評論，已善盡合理查證義務，且判決書中亦採認證人證詞，也確認工會所指「高教禿鷹行徑」確有其事。

    高教工會也嚴正表示，教育部長期未正視財團入主體質虛弱私校，對教師工作權與學生受教權所造成的實質傷害，反而放任中信金集團自詡為「企業辦學、協助私校轉型的典範」。更令人質疑，教育部的放任，是否正是中信金長期佈建「門神政治」帶來的結果。

    面對中信再提出上訴，高教工會強調，中信金融管理學院若還存有一絲良知應停止一切以非法提告打壓勞權與公共監督的行為。司法的過程已清楚證明工會的批判並沒有錯，錯的是侵害教師勞動與學生學習保障的中信金企圖以興訟壓制公共監督的行徑，高教工會將持續戰鬥到底。

