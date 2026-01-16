複製「日本模式」！ 四河分署為「送子鳥」設新棲息平台盼落腳築巢

韓國飛來的A20已成為濁水溪出海口生態園區「新住民」。（圖由吳明宜提供）

雲林麥寮濁水溪出海口生態園區孕育豐富生態，如俗稱「送子鳥」瀕危珍貴野鳥東方白鸛已有6隻成為新住民，園區設置3座棲息平台，但多年無鳥兒築巢，去年日本專家建議，更提供設計圖，水利署第四河川分署近日正將高25米「日本模式」棲架設置。分署表示，棲架本週完成，後續將長期監測，棲架若成功吸引棲息，將再增加。

協助當地生態復育的麥仔簝文化協會負責人吳明宜表示，濁水溪出海口生態園區已經吸引超過250種鳥類棲息，如黑面琵鷺、花嘴鴨、東方白鸛等珍貴鳥類都是「座上賓」，甚至都已經成為當地「新住民」。

吳明宜指出，目前觀測到東方白鸛至少有18隻出現在濁水溪出海口，其中已有6隻長期定居，包含從韓國的A20及日本的J0504，凸顯此地成為鳥類的棲息天堂，為吸引鳥類棲息，水利署第四河川分署2022年為吸引鳥類棲息，在三盛段區域架設4支電線桿在頂端設置3個棲息平台，作為東方白鸛築巢繁衍。

吳明宜指出，不過多年來僅觀測到東方白鸛僅飛越而過，多數築巢在高壓電塔上，因此當地希望能夠找出原因，去年8月蛙趣自然生態顧問團隊老師莊孟憲，帶日本東方白鸛協會成員們了解在麥寮停留情形，日方當時建議鳥巢位置應更高，更提供日本經驗分享棲架設計圖作為參考。

四河分署副署長賴朝鵬表示，新棲息平台建置在舊有平台西北方向800公尺處（許厝寮段），花費近300萬元設置，此平台以日方提供巢塔方式及圖資資料為參考，設置高25公尺棲架，預計本週將完成設置，後續由國立屏東科技大學保育研究團隊負責24小時無線監控巢塔內的狀況，若棲架成功吸引東方白鸛棲息後，會研議再增設。

四河分署正將「日本模式」的25米棲架設置中，預計本週完工。（記者李文德攝）

四河分署原在園區內設置三座棲架供東方白鸛築巢棲息，但因高度不足等原因，並無鳥兒築巢。（圖由吳明宜提供）

