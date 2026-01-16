為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    北車1/22演習防無差別攻擊 高鐵台北站加派人力引導旅客

    2026/01/16 13:17 記者吳亮儀／台北報導
    高鐵公司說明，演習期間，高鐵台北站維持旅客正常進出、售票業務不受影響，各車次正常發車。（資料照）

    高鐵公司說明，演習期間，高鐵台北站維持旅客正常進出、售票業務不受影響，各車次正常發車。（資料照）

    為加強因應無差別攻擊、提升旅客安全，中央及地方政府結合相關交通運具，1月22日（週四）下午14至16時，在台北車站特定區舉辦「高強度無差別攻擊危安實兵演習」。

    台灣高鐵公司今天（16日）將參加這次演習，透過平時與各級政府、軌道同業聯合演練，提升營運安全。高鐵公司說明，演習期間，高鐵台北站維持旅客正常進出、售票業務不受影響，各車次正常發車。

    不過高鐵公司提醒，演習範圍鄰近高鐵台北站B3出入口，高鐵台北站將加派人力，引導旅客順利乘車，同時，建議旅客如有轉乘台鐵、捷運需求，可預留更加充裕接駁時間，避免行程受影響。

    高鐵各車站都有鐵路警察局派員警駐守，針對行駛的高鐵列車派有制服及便服員警，執行護車任務；同時，高鐵公司也在各車站及列車配置保全人員尖峰時段各車次列車，車安保全的覆蓋率（護車率）已提升至100％，並將持續提升整體護車率。

    面對各種危害樣態，高鐵公司表示，已要求全體同仁提高警覺、加強防範，並要求保全人員加強安全防護，發現可疑狀況立即通報、處理，以確保旅客安全。

    高鐵公司說明，此外，列車長、服勤員上線前均會接受自我防身術訓練，各節車廂前後，設置有「旅客緊急對講機」（PEI）按鈕，一旦車廂內發生異常狀況，旅客只要按下此按鈕都可直接與列車長通話，尋求協助。

