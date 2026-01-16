為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    桃市中壢仁海宮捐1500份建醮物資 導入「食享冰箱」做公益

    2026/01/16 13:22 記者周敏鴻／桃園報導
    桃園市長張善政（前排中）出席「仁海宮建醮平安物資捐贈暨區里組織社會服務感恩大會」。（記者周敏鴻攝）

    桃園市中壢仁海宮建廟200週年建醮盛典圓滿後，捐出1500份建醮物資，導入「食享冰箱」作為公益用途，董事長王介禧說，欣逢建廟200週年建醮盛典，盼透過市府民政局、里鄰體系協助，讓民生用品為主的建醮物資，得以發揮最大效益，落實宗教助人、關懷弱勢的理念。

    桃園市長張善政上午出席「仁海宮建醮平安物資捐贈暨區里組織社會服務感恩大會」，頒贈感謝狀給仁海宮，張善政說，仁海宮捐出價值約200萬元的1500份建醮物資，將導入食享冰箱，讓善的循環深入社區。

    「食享冰箱」由市府輔導里長在社區內設置據點，並於2022年9月成立「桃園市區里組織社會服務協會」持續推動擴大，與興毅基金會合作後，據點從早期的21處、成長近4倍達到78處，民政局長劉思遠說，「食享冰箱」已達到每月減少超過5000公斤剩食目標、累計受惠民眾超過30萬人次，2024年更結合桃園寺廟公益基金會等力量，持續擴大照顧弱勢量能。

    仁海宮建醮執行長、桃園市區里組織社會服務協會理事長黃連應強調，仁海宮建廟200週年建醮盛典所集結的物資，包括雜糧、白米、麵食、罐頭、飲品等，仁海宮捐贈1500份，除分配到「食享冰箱」各據點外，也捐助華山基金會、慈馨公益關懷協會等，希望資源能即時送達有需要的家庭。

    中壢仁海宮捐出建醮物資。（記者周敏鴻攝）

    熱門推播