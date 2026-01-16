廠商闖中榮手術室案院內報告出爐 3醫師違規放行被記申誡

衛福部指出，已收到中榮針對廠商進手術室案的報告，院方確認3醫師違規放行、未涉代刀，後續將由台中市衛生局兩週內行政調查釐清並依法處理。（資料照）

台中榮總（中榮）被爆廠商進入手術室、疑似代醫師操刀事件，引發社會譁然，衛福部要求院方限期一週內提出調查報告，昨天為最後期限，衛福部醫事司司長劉越萍今（16日）受訪表示，中榮已在昨天下班前交出報告，確認3名醫師違規放行廠商進入手術室，且未依規定完成報備程序，但並未發現廠商代刀或執行醫療行為，院方已對3名醫師各記申誡1次，後續將交由台中市衛生局進行行政調查，並於兩週內釐清、依法懲處。

劉越萍指出，依中榮回報內容，廠商並未執行任何醫療行為，屬於管理與程序違失，違反院內規範，「廠商本來就不應該進入手術室管制區，除非依程序申請核准」，但這3名醫師都沒有依SOP完成申請，衛福部已將中榮報告「備查」，並正式發文要求台中市衛生局啟動行政調查，釐清實際情況與責任歸屬。

至於是否依「醫療法」開罰醫院，劉越萍說，這些都屬地方政府權責，但行政調查一定要把程序做滿，「如果程序不正義，後續很容易被訴願撤銷」，因此確認衛生局也同步收到報告後，在兩週內完成行政調查，事實釐清、程序到位，才能作為後續裁處與制度調整的依據。

針對外界質疑院內懲處過輕，劉越萍表示，中榮對3名涉案醫師各記申誡1次，屬人事處分，「醫師都是資優生，對醫師來說被記申誡是很丟臉的事情，尤其是科部主管，影響其實不小」。

此外，劉越萍也指出，中榮在報告中提出流程改革，未來將由科部主任核准，改由「院長層級」核可相關申請，強化進出手術室的管控。衛福部也將啟動評鑑追蹤輔導訪查，由醫策會安排實地訪視，確認制度是否真正落實，她已要求相關單位儘速辦理，希望農曆年前完成訪查，年後再彙整專家意見，作為訂定全國指引的重要參考。

