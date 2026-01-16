新住民語文說故事新北初賽30生晉級 分享台越婚禮、馬來西亞文化

八里國中八年級的蔡守濠學習越南語6年，分享參加「台越跨國婚禮」的經驗。（新北市教育局提供）

新住民語文「新文化．共遨遊」說故事新北市初賽入選名單今（16）日公布，教育局長張明文指出，22校共30位學生脫穎而出，將代表新北市參加教育部全國賽事；今年新北賽況熱烈，徵件數由去年的105部成長至181部，成長幅度達1.72倍，為歷年新高，其中，八里國中八年級的蔡守濠學習越南語6年，分享參加「台越跨國婚禮」的經驗，而秀朗國小學生劉承恩、薛筑勻均分享馬來西亞文化。

教育局介紹，蔡守濠長年學習越南語，已能與越南人流暢對談，他在比賽中分享與家人參加台越婚禮的經驗，分享新娘身著越南傳統服飾「奧黛」、莊重的祭祖儀式、象徵夫妻永恆的聘禮「檳榔與荖葉」，對比台灣常見的黃金戒指與項鍊，讓聽眾感受文化差異背後共同的情感價值，更體會到「文化雖不同，愛卻沒有國界」。

請繼續往下閱讀...

教育局指出，劉承恩分享馬來西亞「錫克族（Sikh）」視頭髮為神聖恩賜、終生不剪髮並配戴頭巾的文化背景，也提到當地基於宗教自由，錫克族人騎機車時得免戴安全帽的制度，讓他理解信仰、價值觀與社會規範的關係；薛筑勻分享馬來西亞經典傳說「七個不可能的挑戰」，故事裡的國王在權力與慾望前選擇守住道德底線，令她體會「勇敢說不」、「謙遜自制」才是令人信服的領導力量。

教育局表示，新住民語文教育已逐步從校園扎根，轉化為學生主動展現的學習能量，說故事競賽展現學生語言能力，更鼓勵學生學習文化理解與價值思辨，透過討論文化、世界引導學生從「學會說」進階到「理解差異、尊重多元」，形塑尊重、包容且具國際視野的校園文化。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法