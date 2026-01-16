南投縣巨型家具清運登記 2重點須注意

南投縣各鄉鎮市登記預約大型家具免費清運時間表出爐。（圖由南投縣環保局提供）

把握1年1次免費的機會！南投縣13鄉鎮市春節免費清運巨型家具，草屯等8鄉鎮開始受理登記，魚池等5鄉市19日起開始登記，須電話預約登記，逾期不受理，草屯清潔隊則提醒，免費清理3件，超過的要收費，另只收家戶巨大廢棄物，營建廢棄物不受理。

農曆年前大掃除，南投縣民眾若有大型家具、床墊等巨大垃圾要免費清運，可以準備跟在地的公所清潔隊電話登記，13鄉鎮市巨大垃圾清運登記時間已出爐，草屯、國姓、埔里、中寮、鹿谷、集集、仁愛、信義等8鄉鎮，已開始受理登記，最早截止登記的是埔里鎮的1月23日，最晚截止的是集集的2月1日，其他6鄉鎮多在1月30日或31日。

水里、魚池1月19日開始登記，南投1月21日、名間1月26日、竹山1月29日起登記，水里、魚池各在1月28日、30日截止，南投2月6日、竹山2月7日、名間2月9日截止。

草屯鎮清潔隊有特別提醒鎮民，一定要親自打電話到清潔隊，不受理里長統一登記，且只免費清運3件家戶大型廢棄物，但不收營建廢棄物，預約時間當天，須自行把大型家具或廢棄物搬到門外。

南投縣13鄉鎮市公所清潔隊受理登記預約巨型家具清運，各清潔隊預約電話表。（圖由南投縣環保局提供）

