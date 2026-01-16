為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    市道105線車速快釀風險 八里林口高危路口增設閃黃燈、警示標示

    2026/01/16 12:01 記者羅國嘉／新北報導
    新北市議員鄭宇恩接獲地方反映，部分路段位於下坡處，車速偏快，鄉道車輛要匯入幹道時，常因視線受限、來車呼嘯而過，行車風險相當高，經與交通局會勘後，決議於事故風險路段增設閃黃燈、視覺化減速標線及警示標示。（鄭宇恩提供）

    連結八里與林口的市道105線車流量大、車速快，沿線路口行車安全長期引發居民憂心。新北市議員鄭宇恩接獲地方反映，部分路段位於下坡處，車速偏快，鄉道車輛要匯入幹道時，常因視線受限、來車呼嘯而過，行車風險相當高，經與交通局會勘後，決議於事故風險路段增設閃黃燈、視覺化減速標線及警示標示。

    鄭宇恩指出，市道105線是連結八里與林口的重要道路，車流量大、車速快，長期以來在地居民反映，從鄉道駛出接上市道時，來車呼嘯而過，視線受限，行車風險相當高。經邀集交通單位現場會勘後，決議於林口往八里方向高風險路口，新設太陽能閃黃警示燈，提醒來車減速注意，同時復舊減速線，並在彎道處增設視覺化減速標線及「慢」字標示，強化駕駛人警覺。

    鄭宇恩表示，市道105線肩負區域交通重任，車流量大且重型車輛頻繁，必須透過完善的交通工程手段降低事故風險，讓居民能安心返家。她也強調，後續將持續關注市道105線蜿蜒路段新闢道路工程進度，透過車流分流，從根本改善林口、八里整體交通路網。

    新北市交通局專委林昭賢回應，案址為八里區市道105線與小坑13、14鄰產業道路路口，原已設置減速標線、彎道輔助標誌及反射鏡。考量該處位於下坡幹道路段，且橫向道路車流與幹道交織，經會勘後，決議再增繪視覺化減速標線、「慢」字標示及太陽能閃光警示燈，提醒用路人注意並減速慢行，以提升路口行車安全。

