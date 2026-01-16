台中購物節千萬宅得主出爐！ 南屯人花7千抱走大獎超淡定

台中購物節抽出千萬宅得主，盧秀燕與中獎幸運兒通電話。（記者蘇孟娟攝）

台中購物節最大獎千萬宅今抽出，今年獎落台中，家住台中南屯的民眾消費7千元就中大獎，台中市長盧秀燕親自打電話報喜時，中獎幸運兒反應超淡定，兩度問「怎麼了」，盧秀燕反問要不要猜為何會接到市長電話時，直接「破梗」說「中頭獎喔」，已有住宅的他說，會想一下如何處理新中獎的房子。

台中購物節去年12月25日結束，台中市經發局指出，今年消費登錄金額高達374億元，創下歷屆新高，平均一天消費登錄金額超過6億元，登錄發票數逾1億7302萬筆，壓軸大獎千萬宅今天在台中市府直播辦理，經律師見證下抽出得獎發票抽獎序號，由去年11月在南屯區消費7400餘元的幸運兒，一舉抱走位於北屯區價值千萬的2房住宅。

請繼續往下閱讀...

盧秀燕現場call out給得獎者，民眾會意是盧秀燕來電後，2度問「怎麼了」，因反應太平靜了，盧秀燕反問要不要猜為何會接到市長電話，得獎幸運兒還直接「破梗」說，「台中購物節喔」、「中頭獎」，反應超淡定，盧秀燕忍不住問怎麼都沒有尖叫聲時，還配合演出叫了2聲，讓全場哄堂大笑。

從事服務業的中獎幸運兒稱家住南屯區，不記得花7千多買了什麼，已有房的他被問新抽中的房子要如何處理，則稱「要再想一下」。

盧秀燕說，這2天她打電話給民眾或是交辦公務壓力很大，因為很多人接了電話都問「中大獎了嗎」，還有人要她等到今天再連絡，台中購物節去年舉辦第7年，今年獎留台中，只花7千多就抱走千萬好宅，真的超值。

她還說，雖然大獎今天已頒完，後續「台中Hi8 全城開趴」系列活動，還有百萬汽車、108萬元現金等大獎接續登場抽獎，邀請全國民眾持續來台中消費、旅遊、拚經濟。

