    首頁 > 生活

    科學不可靠？ 諾貝爾物理學獎得主台大演講破解迷思

    2026/01/16 11:59 記者林曉雲、楊綿傑／台北報導
    2018年諾貝爾物理學獎得主、加拿大滑鐵盧大學物理與天文學系教授唐娜．史垂克蘭（Donna Strickland）日前在台大演講。（圖由台大提供）

    2018年諾貝爾物理學獎得主、加拿大滑鐵盧大學物理與天文學系教授唐娜．史垂克蘭（Donna Strickland）日前在國立台灣大學演講，針對社會對科學之不信任感，以Covid-19新冠疫情為例，形容為1場「在公共領域即時進行的科學實驗」，隨著數據積累，科學建議必然會隨之調整，這樣的修正過程卻常被誤解為科學不可靠，但這種修正並非科學的失敗，而是誠實面對事實的展現，呼籲科學界在溝通時應更透明地說明「已知」與「未知」，以減少公眾因恐懼或資訊落差而產生的動搖。

    史垂克蘭致力於超快雷射與非線性光學研究，2018年與教授亞希金（Arthur Ashkin）及穆胡（Gérard Mourou）共同獲得諾貝爾物理學獎，成為該獎項百餘年歷史中僅有的3位女性得主之一，她與穆胡共同開發的「啁啾脈衝放大技術（CPA）」，不僅是強場物理的基礎，更廣泛應用於LASIK近視雷射手術、精密材料加工及半導體製程，對現代科技與醫學發展影響深遠。

    台大「宋恭源先生頂尖研究講座」、世界和平基金會（IPF）、中央研究院及多所大學推動「台灣橋樑計畫 」，邀請唐娜．史垂克蘭來台，發表「Why trust in science is important」（相信科學為何重要）專題演講，從自身科研經驗出發，探討科學信任危機的成因，強調科學並非不變真理，而是持續修正的動態過程；唯有誠實面對未知，才能重建社會對科學的信任。

    史垂克蘭指出，當今社會對科學的信任度存在顯著差異，但科學實為推動文明進步的關鍵引擎，她以網際網路、全球定位系統 （GPS） 及MRI醫學影像為例，說明這些現代生活不可或缺的科技，皆源自數十年前科學家單純出於「好奇心」所進行的基礎研究。

    史垂克蘭直言，這往往源於對「科學本質」的誤解，科學並非一套「已完成、不可更動」的知識全書，而是一個透過試驗、蒐集證據並持續修正的動態過程，科學家隨著新證據調整觀點，並非失誤，而是遵循科學方法、誠實面對事實的必然結果。她亦鼓勵年輕學子「保持好奇心、耐心與誠實。」不應受制於論文數量，而應專注於長期投入真正關心的問題。

    唐娜．史垂克蘭（左）日前在台大演講，台大校長陳文章（右）代表台大表達感謝。（圖由台大提供）

