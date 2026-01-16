首推「氣候科技循環園區」 環境部與苗栗縣簽合作意向書

環境部長彭啓明（左）與苗栗縣長鍾東錦簽署「區域循環設施設置合作意向書」，成為全國第一個簽署縣市。（記者張勳騰攝）

面對氣候變遷及突發災害的威脅，加上我國自然資源不足高度仰賴進口，環境部配合資源循環零廢棄戰略，規劃推動「氣候科技循環園區」，環境部長彭啓明今（16）日與苗栗縣長鍾東錦簽署「區域循環設施設置合作意向書」，宣布將以公私協力模式，於竹南鎮設置打造「減碳、減廢、創值」示範區域；苗栗縣也是全國第一個簽署縣市，鍾東錦也承諾配合中央政策全力推動。

彭啓明表示，為加速園區建設並引進創新技術，「氣候科技循環園區」將優先採行促參模式，全國規劃引進項目包含生質能、黑水虻、紡織、營建、再生燃料油等資源循環設施，透過公私協力提升營運效率，更能建構具備韌性的資源循環體系，達成國家淨零轉型與產業發展的雙贏目標。

彭啟明指出，氣候科技循環園區，簡單的說就是綠色科技，這種資源循環是循環經濟最重要的，台灣大概一年有1688億產值，一年成長約10％，如果說我們把這個廢棄物當成資源來看待。好好用心去處理的話，台灣就可以減少很多廢棄物的問題，它對於淨零碳排也是非常有用，而苗栗縣是全國第一個簽署合作的單位，未來會向中央爭取預算；大概一年大概50多億元，本次簽署儀式象徵中央與地方聯手推動的決心，攜手開創環保與經濟共榮的永續新局。

彭啟明也承諾於計畫核定後與苗栗縣政府共同盤點、規劃園區相關設施，作為中央緊急調度、跨縣市合作之量能，藉由公私協力建構具備韌性的資源處理體系，有效提升全台資源循環效率。

鍾東錦指出，此次與環境部簽署合作意向書，象徵中央與地方在推動綠色經濟上的堅實夥伴關係。縣府規劃以竹南鎮掩埋場約25公頃土地，作為設置基地，期盼透過先進技術將資源轉廢為能，解決地方廢棄物處理壓力，並活化土地利用。

