肯德基新品蛋撻取代經典原味蛋撻 網怒：爛梗玩不膩？

肯德基昨日突然發布聲明稿表示，陪伴大家多年的肯德基經典原味蛋撻即將正式走入歷史，不過詳細原因將在16日召開記者會時才說明。有多名員工直接在社群媒體暴雷「只是換個物料而已」、「要做新的塔皮」。對此，肯德基今日稍早在臉書PO文表示，原本的經典原味蛋塔下架後將由「原味蛋撻－超極酥」頂替，對此網友感到被耍了，紛紛在貼文下留言怒噴。

肯德基在臉書PO文表示，肯德基全新「原味蛋撻－超極酥」1月20日「認酥」登場，​

陪伴台灣28年的經典原味蛋撻，已正式下架，不再販售。 全新「原味蛋撻－超極酥」從結構與製作工藝全面重新研發，翻新過往撻皮製法，從配方比例、空氣層結構到全程控溫烘烤皆全面翻新，打造層次更分明、口感更酥脆的新一代原味蛋撻。

網友們紛紛在貼文下留言「昨天排隊去買的都像個笑話」、「行銷不及格，好爛的梗！」、「狼來了，不怕哪一天造成反效果嗎」、「這種爛梗玩不膩嗎？」、「還我經典原味蛋撻，這啥狗屁蛋塔」、「是不是在拐客人去清庫存！對於昨天瘋狂排隊的客人怎麼解釋？」、「賺了流量賠了信任，坐等新舊款比較，如果差不多以後就不用再考慮肯德基了」。

