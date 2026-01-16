三強聯手！台灣打造首艘可回收再利用漁船

船體可完全回收再利用的「薇雅3號」。（上緯公司提供）

上緯綠金能公司與健富造船合作，成功打造台灣第一艘可回收再利用CT1級漁船「薇雍3號」，近日已舉行下水儀式，這艘總長45呎的創新漁船，由上緯研發EzCiclo可回收熱固樹脂系統與CleaVER，可讓使用壽命結束的船體材料完全回收再利用，宣告台灣船舶產業邁入循環經濟新時代。

上緯公司指出，熱固型纖維複合材料（FRP），因其輕量化、高強度、耐腐蝕及良好的絕緣性能，長期被廣泛應用於船舶、風力發電葉片及汽車等產業，惟FRP材料因其特殊的化學結構導致無法分解回收，成為全球環保的嚴峻挑戰。

近年來因公營掩埋場不再接收漁船解體後的事業廢棄物，間接導致從北到南的港區都可見廢棄漁船傾斜在岸邊。

上緯公司表示，2022年推出的EzCiclo可回收熱固樹脂系統與CleaVER可降解循環經濟低碳技術，EzCiclo可回收熱固樹脂已取得挪威船級社（DNV）認證，證明其技術實力與安全性能。

上緯與健富造船共同打造台灣第一艘可回收再利用漁船，也獲得台玻的認可贊助玻璃纖維，三強聯手打造「薇雍3號」在東港成功下水，代表台灣造船業在永續發展道路上邁出關鍵一步。

