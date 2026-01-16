為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    「超人力霸王」降臨高雄冬日遊樂園 陳其邁︰感受光和希望

    2026/01/16 11:39 記者王榮祥／高雄報導
    2026高雄冬日遊樂園主題IP為「超人力霸王」。（觀光局提供）

    高雄市長陳其邁今宣布，2026高雄冬日遊樂園主題IP為邁入第60周年、橫跨日本老中青三代的「超人力霸王」，邀請全國民眾春節前後來高雄，感受光和希望。

    陳其邁說明，冬日遊樂園活動時間為2月7日至3月1日，在愛河灣及高雄港16-18號碼頭盛大登場，以「超人降臨港都」為故事主軸，透過「超人力霸王」正義、守護城市的意象，向全台灣在城市鄉間各個角落默默付出、守護民眾生活的無名超人致上最高敬意。

    陳其邁強調，超人不一定需要披風，也不必飛天遁地，城市裡，每一天都有無數人用汗水撐起秩序與安全，有無私奉獻為災區清淤的鏟子超人、在醫院裡守護生命的醫護人員、烈焰中逆行的消防戰士、為國家拚搏、展現堅毅精神的運動選手，更有破曉時維護市容的清潔隊員等。

    正是這些「城市超人」的堅守與付出，支撐起台灣的鋼鐵意志，讓生活得以安穩運轉、讓城市持續向前。

    活動期間，愛河灣主場域將以港灣景觀結合主題裝置、夜間光影及互動展演等方式呈現，打造屬於高雄冬日的「超人慶典」，讓市民與旅客感受港都魅力，同時傳遞守護台灣的力量，就在你我身邊。

    觀光局長高閔琳表示，「超人力霸王」（Ultraman）由日本圓谷株式會社製作，是日本特殊攝影作品當中，最具代表性的英雄系列；1966年推出迄今，已成為跨世代的文化符號，更以展現「勇氣、正義、信念」與守護地球的形象深植人心。

    今年正值超人力霸王60周年，同時為呼應超人力霸王守護者的精神並傳遞正向價值，本次「高雄冬日遊樂園」活動主視覺，特別以超人降臨高雄港都、凝聚正向能量之意象，並結合高雄港灣周邊景致，展現港灣魅力。

    更多活動資訊請上高雄旅遊網官網、臉書及IG查詢。

    陳其邁宣布，2026高雄冬日遊樂園主題IP為「超人力霸王」。（觀光局提供）

    2026高雄冬日遊樂園主題IP為「超人力霸王」。（觀光局提供）

