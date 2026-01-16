為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    狐猴集體打坐冥想？ 台北動物園曝真相

    2026/01/16 11:25 記者甘孟霖／台北報導
    環尾狐猴會攤開四肢面向太陽曬日光浴。（台北動物園提供）

    環尾狐猴會攤開四肢面向太陽曬日光浴。（台北動物園提供）

    連日晝夜溫差變化大，台北市立動物園今（16日）也分享，許多動物都會趕緊把握出太陽的好機會，享受冬日的和煦陽光。非洲動物區的狐猴們不但喜愛日光浴，還呈現各種悠哉舒適的姿勢，有些放鬆席地而坐，有些順勢躺臥在草地上呈「大」字，還有抱成一團的「毛球」，讓人看了也會想要仿效來場日光浴。

    台北動物園照養環尾狐猴、白頸狐猴、褐狐猴3種狐猴，在非洲動物區通往溫帶動物區的斜坡步道兩側正是狐猴活動的戶外大網室。遊客除了有機會觀察到狐猴在樹冠活動的模樣，每當風和日麗的天氣，也能看到狐猴們爬上枝頭或找到開闊草地曬太陽。

    動物園說明，台灣的溫差變化明顯，對來自馬達加斯加島熱帶森林的狐猴來說，溫暖舒適的日光浴是冬日的難得享受。而環尾狐猴享受陽光的樣子非常有儀式感，牠們會面向太陽呈現坐姿，放鬆舒展前肢、將頭上仰，有時還會將雙臂舉起，好像是在打坐冥想或進行崇拜太陽儀式，其實是環尾狐猴腹部的毛髮相較背部較為稀疏，血管分布較密，這種姿勢能最大化熱能的吸收效率，加速血液循環來促進新陳代謝。

    白頸狐猴的日光浴則是慵懶寫意風格，牠們會躺臥在草地，眼睛在陽光下微微瞇起，攤開四肢像「大」字般，確保胸口和腹部能最大面積曬到溫暖陽光。褐狐猴也會找到空曠的高處曬太陽，不過牠們做完日光浴後的行為相當特殊，在冬天可以觀察到褐狐猴「團抱」取暖，將長尾巴蓋在彼此身上，形成一顆巨大的毛球，透過減少體表散熱來共同抵禦寒風。

    動物園補充，哺乳類的狐猴具有毛皮幫助牠們維持體溫，但是透過曬太陽來調節體溫，也可有效節省體內能量的消耗，將熱能留給關鍵的生理運作，是一種節能的策略。邀請大家趁著好天氣，來動物園走走伸伸懶腰、與家人朋友擁抱，效仿狐猴們來場舒服的冬季日光浴。

    對來自馬達加斯加島熱帶森林的狐猴來說，溫暖舒適的日光浴是冬日的難得享受。（台北動物園提供）

    對來自馬達加斯加島熱帶森林的狐猴來說，溫暖舒適的日光浴是冬日的難得享受。（台北動物園提供）

    白頸狐猴喜歡躺臥曬太陽。（台北動物園提供）

    白頸狐猴喜歡躺臥曬太陽。（台北動物園提供）

    褐狐猴冬天時會將尾巴蓋在身上保暖。（台北動物園提供）

    褐狐猴冬天時會將尾巴蓋在身上保暖。（台北動物園提供）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播