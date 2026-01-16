春節、228連假 國道匝道封閉日期出爐

春節連假國道匝道封閉措施。（高公局提供）

下個月就是春節連續假期，之後緊接著228紀念日連續假期。交通部高速公路局今天（16日）說明各個連假的匝道封閉管制措施，提醒民眾注意。

根據高公局規劃，從2月17日至19日、2月27日至28日，時段性封閉國1、國5南向部分入口匝道；2月19日至21日、2月28日至3月1日，時段性封閉國1、國3部分北向及雙向入口。

高公局也提醒，輔助駕駛系統（ADAS）成為現代汽車的重要配備，降低駕駛負擔、提高行車舒適。高速公路局特別提醒，目前市售車輛配備的輔助駕駛系統僅具備「輔助駕駛」功能，並非「自動駕駛」。

高公局表示，現行車輛配備的車道維持輔助系統（LKA）及主動車距控制巡航系統（ACC），可能因感測器或鏡頭髒污、被遮蔽，或路上標線磨損不清，導致偵測設備無法正確判讀前方目標車輛、標線或障礙物。

高公局也指出，輔助駕駛系統車輛可能無法正確辨識或失效，共有6種道路情境容易發生意外。

第一，與前車速差過大或前車為靜止狀態如故障車、高速公路事故處理車輛、施工車輛等。第二，前車未行駛於車道正中間；第三，旁車突然切入車道前方或前車突然轉向；第四，行駛路型特殊如上下坡度或彎道曲度變化較大路段、行經匝環道等；第五，濃霧、雨天或強光等特殊天候環境；第六，特殊型式車輛如緩撞車等。

高公局呼籲，目前輔助駕駛系統尚未達自動駕駛程度，駕駛仍需肩負車輛控制責任，無法取代真人操作車輛；駕駛人使用輔助駕駛系統時，雙手仍須持續握著方向盤，保持警覺並注意路況，隨時準備接管。

高公局也提醒，進出高速公路交流道、服務區或休息站時，因須變換車道且匝道線形變化較主線為大，切勿使用輔助駕駛系統，以免輔助駕駛系統對路況辨識失敗而肇致事故。

