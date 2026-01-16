為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    非自願離職失業勞工子女就讀私立大專校院 桃市加碼補助1/19起申請

    2026/01/16 11:01 記者周敏鴻／桃園報導
    桃園市政府「失業勞工子女助學補助」將開放申請。（圖由桃園市政府提供）

    桃園市政府「失業勞工子女助學補助」將開放申請。（圖由桃園市政府提供）

    設籍桃園市4個月以上的非自願離職失業勞工，若子女目前就讀私立大專校院，除可向勞動部申請2萬6000元補助，也可向桃園市政府申請「失業勞工子女助學補助」，最高補助9800元，114學年度第1學期補助受理申請期間，為1月19日到3月23日。

    桃市府「失業勞工子女助學補助」採加碼補助方式，補助金額比照「軍公教員工待遇支給要點」的子女教育補助標準，開放符合資格的非自願離職失業勞工申請；勞動局說明，失業勞工已請領勞動部的其他就學費用補助或學雜費減免，仍可申請，市府將依失業勞工子女學雜費應繳納金額，扣除勞動部的2萬6000元補助後，再加碼補助，盼讓失業勞工能安心謀職就業並讓子女就學無礙；但失業勞工或配偶已領取其他地方政府的就學費用補助的話，桃市府將不予補助。

    勞動局提醒，114學年度第1學期的「失業勞工子女助學補助」，1月19日起受理申請，到3月23日為止，申請資料可洽桃園市各就業服務中心或各區公所索取，或上勞動局網站下載。

    圖
    圖 圖 圖
