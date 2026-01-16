為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    開標了！潮州過年「不夜城」 春節市集特區今開標 投標件數創新高

    2026/01/16 10:35 記者陳彥廷／屏東報導
    潮州春節市集今天開標。（資料照）

    屏東潮州於春節時的「春節假日市集」，現已是南台灣過年期間的指標性景點，今年將從除夕夜開始直到大年初五凌晨，攤商在120小時內隨時皆可營業，往年景象宛如不夜城，而最受關注的特區今天即將開標，鎮公所說，今年投標件數多達600件，是歷年新高，在眾人競逐下，黃金地段的「特一區」，可望突破去年的30萬9999元，再破紀錄。

    去年潮州春節假日市集吸引逾32萬人次造訪，小鎮在過年期間是摩肩擦踵，擠得水洩不通，為盛大迎接馬年的到來，鎮公所已串連周遭景點，讓民眾白天逛景點晚上快樂遊市集，今天開標的特區共規劃47席，加上一般區的363席，合計共410席。

    鎮公所據多年經驗，劃設特區於市集徒步區內路口的黃金地段，多年來都吸引來自全國各地的攤商搶標，今天剛剛特區已開始進行招標。

    結標為昨天下午4點，現正進行開標，鎮公所強調2025年投標總額490件，今年總額為600件；總押標金部分，去年為1131萬元，今年則是1318.2萬元，成長16.55%。

    公所強調，近年市況火熱，今年特地加印300份標單被索取一空。除了在地攤商外，還有台北甚至是外島的攤商早早就打電話來詢問相關事宜，預估最夯的特一區得標價有望打破去年30萬9999元的紀錄。

    潮州春節市集今天開標。（資料照）

