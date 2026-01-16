為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    高鐵春節車票開賣一小時飆70萬張創紀錄！系統一度塞車

    2026/01/16 10:33 記者吳亮儀／台北報導
    高鐵春節疏運車票16日凌晨零時開賣後1小時，完成70萬張訂位，創歷來開賣最高紀錄。（資料照）

    台灣高鐵2026春節疏運車票在今天（16日）凌晨零時開賣後1小時，完成70萬張訂位，較去年春節疏運開賣第1小時（66萬張），增加完成近4萬張車票訂位，創歷來開賣最高紀錄。

    台灣高鐵公司表示，統計到今天（16日）上午8時，總計訂位數達82萬6千餘張車票，也較去年同期73萬4千餘張，增加9萬2千餘張，成長逾12.5%。高鐵公司表示，因應春節疏運開賣，高鐵公司提前調整訂位系統，最多可同時容納3萬8400人上線。

    今天凌晨開放訂位後，4分鐘即完成5萬8千餘張車票訂位，至12分鐘內完成17萬2千餘張車票訂位，至22分鐘內完成約26萬8千餘張訂票，至32分鐘有37萬4千餘張完成訂位，系統一度塞車。高鐵公司表示，有派員持續監測各通路訂票狀況，讓旅客都能順利完成訂票。

    高鐵公司呼籲，春節期間多利用離峰時段、分流搭乘，特別於11天疏運期間、離峰時段規劃617班、8萬4千餘個座位的「早鳥優惠」，限量5折、8折或9折優惠，且每天都有早鳥5折車次。

