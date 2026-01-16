為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    輕鬆賞梅趣 免費接駁車遊台南梅嶺明上路

    2026/01/16 10:46 記者洪瑞琴／台南報導
    南市楠西梅嶺梅花美景。（記者洪瑞琴攝）

    南市楠西梅嶺梅花美景。（記者洪瑞琴攝）

    台南市楠西梅區嶺梅花盛開綻放，隨著花朵大量綻放遊客將持續增加，為紓解大量車潮湧入梅嶺山區，週末假日免費接駁車將於明（17）日開動！

    南市交通局將於17日、18日、24日及25日規劃免費接駁車，自行開車民眾可將車輛停放於原「芒果農創玫瑰綠柏園」停車場（位於楠西區水庫路9號，台3線旁）再搭乘免費接駁車上山。民眾也可使用大台南公車，從台南、善化搭綠幹線、橘幹線至玉井轉運站，再轉乘台灣好行梅嶺線（假日18班）或綠22（平日8班）前往梅嶺地區。

    接駁車行駛往返至梅嶺二層坪，自上午9時開始運行，末班車下山為下午4時，每20至30分鐘1班次，且依人潮機動加班；另搭乘大台南公車旅客，於玉井站轉搭台灣好行梅嶺線上山，假日每日往返有18班次，以疏運人潮。

    公共運輸處表示，民眾搭乘綠22往返梅嶺賞梅使用電子票證，將享有搭乘幹支線公車每趟基本票價26元優惠，並於2小時內公車互相轉乘亦可再享9元優惠。除楠西梅嶺外，亦可由玉井轉運站轉往楠西玄空法寺、曾文水庫、龜丹溫泉、虎頭山等周邊景點，民眾假日出遊不妨改搭公車更能體驗輕旅行的漫遊魅力。

    賞梅遊客可在玉井轉運站，轉搭綠22上梅嶺。（記者洪瑞琴攝）

    賞梅遊客可在玉井轉運站，轉搭綠22上梅嶺。（記者洪瑞琴攝）

    2026梅嶺接駁車資訊。（圖由南市交通局提供）

    2026梅嶺接駁車資訊。（圖由南市交通局提供）

