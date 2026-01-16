今年第一艘國際郵輪停花蓮港 迎接日本遊客到訪

海洋富士號今天早上停泊花蓮港，預計下午4點離港。（記者花孟璟攝）

花蓮港今天早上迎接今年度第一艘國際郵輪「海洋富士號」，共有165名以日本籍為主的旅客下船到花蓮參加岸上觀光，郵輪與旅行社合作提供半日遊行程，帶著遊客前往慶修院、松園別館及港天宮旅遊！

國際郵輪海洋富士號 （MITSUI OCEAN FUJI）是巴哈馬籍，是日本三井海洋郵輪 （MITSUI OCEAN CRUISES） 旗下頂級郵輪，船長198.2公尺，船寬25.6公尺，總噸位3萬2477噸，吃水6.4公尺，可容納458位賓客，船員人數360人，船員旅客比是1比0.8！

請繼續往下閱讀...

今天早上7點郵輪引水進港，進入花蓮港23號碼頭靠泊、8點開始下船快速通關，共有165名日本旅客下船觀光，預計今天下午4點離開花蓮港。船方與旅行社業者合作，除安排港口到飯店免費接駁車，也提供遊覽車帶旅客上岸觀光，但遊客期待的太魯閣國家公園之旅因為地震後山區仍交通管制無法成行，改成前往日本人有興趣的日治時期吉野移民村信仰中心慶修院、日本兵事部松園別館及港天宮旅遊，並安排欣賞阿勒菲斯原住民舞團演出，每趟約4.5至6.5小時。

花蓮港務分公司指出，今年推廣郵輪業務並提振地方觀光，不僅安排國際大型郵輪集團到花蓮踩線之旅，為行銷花蓮觀光，去年底也與太魯閣國家公園管理處、公路局太魯閣工務段、花蓮縣觀光協會及郵輪地接旅行社等單位，共同研商太魯閣修復期間郵輪旅客至花蓮旅遊的配套方案。

港公司也指出，年度也持續提供郵輪靠港優惠，包含免收碇泊費、旅客服務費及港區清潔維護費，今年預計有14艘次郵輪靠泊，6600旅客人次到訪，可為地方創造近千萬觀光產值；港務公司也將派員參加年4月在美國邁阿密的國際郵輪論壇，以提升台灣港口在國際間的能見度。

花蓮港公司安排快速通關，協助旅客搭乘接駁車。（記者花孟璟攝）

今年花蓮第一艘國際郵輪海洋富士號，有165名日本籍旅客下船旅遊。（記者花孟璟攝）

海洋富士號郵輪停靠花蓮港。（花蓮港務分公司提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法