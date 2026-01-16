苑裡人期盼多年 陳品安：台61線房裡匝道增設將有好消息

陳品安表示，台61線房裡匝道（現況照）增設案將有好消息。（資料照）

台61線西濱快速道路苗栗路段雖已全線貫通，但位於苑裡鎮的房裡匝道因長期維持「半套」設計（北上不能匯出、南下不能匯入），造成地方居民極大不便，但去年11月地方提送的可行性研究報告書被交通部退回。將代表民進黨參選苗栗縣長的苗栗縣議員陳品安與立委沈發惠昨日前往交通部拜會部長陳世凱，陳品安說，台61線房裡匝道增設案將有好消息。

陳品安指出，繼上週赴行政院爭取衛福部立苗栗醫院急重症大樓資源後，昨日與立委沈發惠一同拜會交通部長陳世凱，逐一盤點苗栗重大交通建設，包括頭份第二交流道、五楊高架延伸至頭份，以及苑裡鄉親期盼多年的房裡匝道案。

陳品安表示，經過深度討論與專業協調，陳世凱已親自交辦相關單位儘速核定房裡匝道案，相信不久後就會傳來好消息。陳品安強調：「選舉是一時，建設會留下」。

交通部之前考量，針對增設匝道後，銜接的苗140線車流量劇增，且匝道預定用地涉及台中市大甲區，涉及跨縣市土地取得及地主意願，交通部認為應待地方達成共識後再行提報，當時故退回可行性研究報告書。

陳品安拜會交通部爭取建設。（陳品安提供）

