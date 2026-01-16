大學學測今開放看試場 考前必注意4件事

115大學學測明起登場，今天下午2至4時開放查看試場。（資料照）

115學年度學科能力測驗明起3天舉行，共有12.1萬人報名，今天下午2時至4時將開放查看試場，大考中心特別提醒，考生應試務必攜帶應試有效證件正本，並提早出門；考前應詳閱試場規則及違規處理辦法；若有發燒或呼吸道症狀，建議佩戴口罩；而考試期間日夜溫差大需注意保暖適時調整衣物，並配合查驗。

根據大考中心試程安排，明天日考2科，分別為上午9點20分至11時考數學A、12時50分至14時40分考自然；後天考3科，分別為上午9點20分至11時考英文、12時50分至14時20分考國綜、15時20分至16時50分考國寫；下星期一則考2科，分別為上午9點20分至11時考數學B、12時50分至14時40分考社會。

由於歷年應試違規最大宗為未攜帶應試有效證件正本供身分查驗，大考中心提醒，考生務必記得考試當日攜帶應試有效證件正本。應試有效證件含國民身分證、有照片之全民健康保險卡、汽機車駕駛執照、中華民國身心障礙證明、護照或居留證。但不包含學生證，而健保卡則需要有照片才是應試有效證件。

為避免因為違規被扣減成績，大考中心建議，考生詳閱應115學年度考試簡章第41頁至51頁試場規則及違規處理辦法。有關學測「考生應考提醒與考前檢查暨應考注意事項」及試務相關訊息，可至大考中心網站「最新訊息」，與「學科能力測驗」專區之「考試訊息」查覽。

大考中心提到，考試當日，一般考生應試可自主佩戴口罩，考生若有發燒或呼吸道症狀，建議全程佩戴口罩，並請注意咳嗽禮節；若有持續咳嗽、因呼吸道症狀而擤鼻涕等造成聲響，影響其他考生作答時，將安排調整至備用試場應試。應試時佩戴口罩之考生，均須配合監試人員查驗身分暫時脫下口罩。

此外，考試期間日夜溫差大，提醒考生多留意天氣狀況及適時調整衣物，注意保暖。依據試場規則，考生應試時若穿戴連帽衣服，或使用耳塞，或因個人身體狀況或天氣寒冷使用帽子或口罩或手套或圍巾或非電子式傳統型暖暖包等，須配合監試人員檢查，且於身分查驗時，以不影響辨識面貌為原則。

