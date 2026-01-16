為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    嘉大生拿獎學金澳洲實習1年 包括倫敦大學碩士班已錄取6名校

    2026/01/16 10:33 記者王善嬿／嘉義報導
    賴妤瑄獲教育部獎學金，到澳洲海外實習1年，打下深厚的研究基礎。（嘉義大學提供）

    賴妤瑄獲教育部獎學金，到澳洲海外實習1年，打下深厚的研究基礎。（嘉義大學提供）

    嘉義大學生化科技系114級畢業生賴妤瑄，大一就為到國外求學作準備，先以優異學術表現與語文能力，拿教育部獎學金到澳洲昆士蘭大學生物醫學院海外實習一年，返國後申請英國倫敦大學學院等頂尖大學碩士班，已6校通知錄取上榜，實力受肯定。

    嘉義大學表示，賴妤瑄自興華中學畢業，對生化科技領域有濃厚興趣，因知道嘉大生化系長期與海外名校合作，選擇以「特殊選才」管道進入嘉大就讀，因到國外求學目標明確，大一起準備多益考試，大三進入教授張心怡的實驗室進行專題研究，以6.5分雅思考試高分，獲教育部新南向學海築夢計畫獎學金，得以出國研究。

    賴妤瑄在澳洲海外實習期間，透過癌症治療研究室，拓展尖端研究領域的學術視野與實作技巧，實習歸國後，憑藉在澳洲1年的實務經驗與紮實學術背景，申請國外名校碩士班陸續傳回佳音，已錄取包括英國倫敦大學學院、里茲大學、雪菲爾大學、格拉斯哥大學、華威大學、澳洲昆士蘭大學。

    賴妤瑄表示，海外實習雖然比想像中更具挑戰性，但在國外獲得的實戰經驗與文化衝擊，是留在台灣讀書無法取代的，這段經歷讓她變得更有自信與果斷。她鼓勵青年學子，「只要有機會，一定要勇敢走出去，這絕對是一件值得去做的事情！」

    賴妤瑄進行細胞培養實驗來取細胞外泌體。（嘉義大學提供）

    賴妤瑄進行細胞培養實驗來取細胞外泌體。（嘉義大學提供）

