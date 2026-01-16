淡水漁人碼頭魚藏餐廳推14道外帶年菜 1/30前預訂享優惠

金華干貝鮮雞湯。（淡水區漁會提供）

年節腳步漸近，淡水漁人碼頭魚藏餐廳提前推出14道外帶年菜，嚴選當季新鮮漁獲與優質食材，融合主廚料理功力與創意巧思，打造兼具傳統年味與海味特色的團圓盛宴。即日起至1月30日前完成預訂並付款，可享早鳥95折優惠，讓民眾將熟悉的年節滋味融入海味巧思，呈現一道道溫暖且具儀式感的年菜選擇。

淡水區漁會總幹事吳永寬指出，過年是家人團聚、放鬆心情的重要時刻，魚藏餐廳今年以「方便、安心、富含年味」為出發點，規劃多款適合外帶的年菜，減輕民眾備餐負擔。招牌料理「大富大貴佛跳牆」以多樣珍貴海味慢火燉煮，層次分明；「金線蓮烏雞湯」選用金線蓮藥材細火熬製，湯頭溫潤清香；「金華干貝鮮雞湯」則融合干貝鮮甜與雞肉甘醇，滋味濃郁回甘。

此外，象徵補財庫的「富貴Q彈美財庫」嚴選國產黑毛豬腿庫，肉質軟嫩入味；限量供應的「野生烏魚子」（火烤／原味）香氣濃郁、風味細緻，搭配「吉祥鴻運燒牛腩」、「秘製醬烤豬肋排」、「芙蓉花雕海明蝦」等海陸佳餚，為年節餐桌增添滿滿祝福。

漁業及漁港事業管理處表示，魚藏餐廳提供單點及自由搭配的外帶年菜選擇，滿足不同家庭需求。即日起至1月30日前，凡完成預訂並付款即可享早鳥95折優惠，且須於取貨日前三天完成訂購。民眾可撥打漁會訂購專線02-28059888，單筆消費滿3500元，還可獲贈實用保冷袋，數量有限，送完為止。

新北市漁業處指出，淡水漁人碼頭是春節走春的熱門景點，魚藏餐廳位於港區核心位置，串聯情人橋、木棧道與LOVE廣場，港區近期新增裝置藝術「庫拉瓦」，為漁港景色增添悠閒氛圍。民眾不妨趁著外帶年菜之際，漫步港區欣賞夕陽與海景，返家後與親友共享在地漁獲入菜的年節料理。

富貴Q彈美財庫。（淡水區漁會提供）

芙蓉花雕海明蝦。（淡水區漁會提供）

火烤野生烏魚子。（淡水區漁會提供）（記者羅國嘉攝）

牛轉乾坤慶豐。（淡水區漁會提供）

