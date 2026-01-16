為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    寒假到台北天文館探索星空 舞台劇、觀星與特展一次體驗

    2026/01/16 10:10 記者甘孟霖／台北報導
    台北市立天文館將於1月23日晚間舉辦天文主題活動「今晚，說個星星的故事」，結合舞台劇演出、望遠鏡觀星與特展導覽等。（資料照）

    台北市立天文館將於1月23日晚間舉辦天文主題活動「今晚,說個星星的故事」,結合舞台劇演出、望遠鏡觀星與特展導覽等。(資料照)

    寒假的腳步將近，台北市立天文館將於1月23日晚間舉辦天文主題活動「今晚，說個星星的故事」，結合舞台劇演出、望遠鏡觀星與特展導覽等，邀請民眾在夜色中走進天文館，透過故事與實際觀星，認識遙遠而神秘的宇宙。

    台北天文館介紹，此次活動以天王星為核心主題，當晚6點與6點40分，將於宇宙劇場各演出1場舞台劇《夢遊天王星》。演出以故事敘事結合影像呈現，帶領觀眾循著劇情探索天王星，讓天文知識融入觀賞體驗，入場者還可獲得小禮物1份。《夢遊天王星》每場次開放網路報名200人，報名至1月20日截止。

    除舞台劇外，當天傍晚5點，立體劇場將播映免費短片《星際特遣隊》，片長約25分鐘，現場排隊入場；6點30分至8點，4樓觀測室同步開放，提供民眾透過專業天文望遠鏡實際觀賞天王星，讓舞台劇中的行星形象與真實夜空相互呼應。

    此外，現正展出「光的間質」天文與藝術特展，配合活動延長開放至晚間8點，並於5點30分、6點30分及7點30分安排3場專場導覽，免費參加，帶領觀眾從科學與藝術交會的角度，感受光與宇宙的多元表現。

    另配合宇宙劇場新片《勇闖太陽系》，天文館同步推出同名網頁互動遊戲，而《夢遊天王星》舞台劇中有破關線索，邀請觀眾延伸體驗。報名方式與活動詳細資訊，可至天文館官網或臉書粉專。

