北港水道頭文化園區重新招租 1公頃場域月租僅1.5萬

雲林縣目前有12處歷史建築由縣府文化觀光處招租，日前北港水道頭文化園區原經營廠商期約屆滿且不再續約，縣府月底將公告招租資訊。文觀處副處長陳世訓表示，園區面積超過1公頃，每月租賃約1.5萬元，另尚有東和派出所及東和陳宅期約屆滿，近日亦將公開招租資訊。

文觀處統計，目前由文觀處自行招租且具有文資身份地點共有12處，分別為斗南舊分局、虎尾合同廳舍、虎尾登記所、台南地方法院虎尾出張所宿舍、永光派出所、東和派出所、東和陳宅、圖南株式會社員工宿舍、北港水道頭、農糧署宿舍、雲中街、虎尾建國一村，共有33家單位進駐。

陳世訓表示，園區1930年建成，具當時最先進的水廠設計，供應北港居民飲水達一甲子以上，1997年停止營運，後由縣政府修復、整修，並將超過1公頃的文化園區命名為「水道頭」，園區內更有縣定古蹟十角水塔、抽水機房、抽水井，還有歷史建築日式宿舍群。

陳世訓表示，先前水道頭文化園區由北港旅外子弟承租，舉辦市集，吸引文創、美食業者來設攤，搭配著園區美景且距離北港朝天宮大約500公尺遠，近年來更是北港燈會燈區之一，吸引眾多民眾前往遊覽，而去年底承租業者租約期滿，不再續約，因此本月底將上網公告招租，月租金1.5萬元，租約1次3年，每半年繳交1次租金，期滿得續約1次。

文觀處指出，水道頭文化園區也正斥資800萬元修建公廁，盼趕在春節前開放，另北港燈會舉辦在即，水道頭文化園區相關維管目前由文觀處負責，並不影響燈會舉辦期間，此外現在尚有東和派出所及東和陳宅期約屆滿，近日亦將公告招租。

北港水道頭文化園區原經營廠商期約屆滿且不再續約，縣府月底將公告招租資訊。（記者李文德攝）

