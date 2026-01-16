為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    基隆麥金路破管漏水搶修 水公司增設6處加水站共10站

    2026/01/16 09:48 記者俞肇福／基隆報導
    基隆市麥金路586號1月15日傳出水管破管漏水，水公司從原規劃設置4處臨時取水站，進一步增設6處共10站臨時加水站。（圖為自來水公司第一區管理處提供）

    台灣自來水公司第一區管理處昨天（15日）發生麥金路586號（藍色國宅前方）發生破管漏水事件，自來水公司第一區管理處亡羊補牢，從原規劃設置4處臨時取水站，進一步增設6處共10站臨時加水站，方便為停水所苦的民眾就近取水；基隆市長謝國樑昨天晚上已經指示工務處長簡翊哲親自到場關切，謝國樑今天早上9時45分將親自前往關切，盡早解決民眾用水問題。

    水公司一區處提供取水地點如下，忠一路20號（仁祥診所旁）、三總後門孝三路29巷口（孝三路口三軍總醫院）、仁二路134號旁（仁愛國小對面台電公司）、基隆巿安樂路一段152號（老大公廟前）、基隆市成功一路144號寶雅對面（朝棟里光華國宅）、光二路1號（成功一路光二路口郵局側騎樓）、東興路4號（信義國中停車場）、東信路35巷47號（東明里里民活動中心）、信義區東信路322-1號（基隆女中信綠里里民活動中心）、劉銘傳路1號（劉銘傳路口肯德基旁）。

    自來水公司第一區管理處昨天指出，預計今天16時可望恢復全面供水。

    基隆市麥金路586號1月15日傳出水管破管漏水，水公司從原規劃設置4處臨時取水站，進一步增設6處共10站臨時加水站。（圖為自來水公司第一區管理處提供）

