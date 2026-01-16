為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    嘉義梅山公園梅花初綻開 預計下週進入觀賞期

    2026/01/16 10:14 記者蔡宗勳／嘉義報導
    嘉義梅山公園梅花初綻開，預計下週進入觀賞期。（記者蔡宗勳攝）

    嘉義梅山公園梅花初綻開，預計下週進入觀賞期。（記者蔡宗勳攝）

    遍植3000多株梅花的嘉義縣梅山公園，目前花開約3成，多數含苞待放，從花巷苞數量來看，今年花況可期。梅山鄉長林俊謀表示，依公園管理所的觀察，下週將進入觀賞期，如果沒有下雨攪局，花況可維持15天左右，歡迎大家來梅山感受「平地雪景」的浪漫。

    梅山公園依山形而闢，園內遍植花木，但主角是普遍分布於園區各個角落的梅花樹，總數逾3000株，梅花季時每一區的花況各有千秋，登上公園的瞭望台，映入眼簾的是宛如白雪覆蓋的滿山枝頭，讓人仿若置身北國雪境。

    黃姓攝影人表示，位於梅山市區的梅山公園，每當梅花盛開時，潔白的花朵點綴山林，宛若雪覆枝頭，彷彿披上一層柔美的冬日薄紗，畫面洋溢著詩情畫意，被譽為全台十大賞梅聖地之一。

    林俊謀指出，從目前開花狀況來看，約再5天左右就會進入最佳觀賞期，歡迎大家來梅山公園賞花，可以安排1至2天的遊程，順遊「太平雲梯」、 瑞里與瑞峰等風景區。

    嘉義梅山公園梅花綻開。（記者蔡宗勳攝）

    嘉義梅山公園梅花綻開。（記者蔡宗勳攝）

    嘉義梅山公園梅花初綻開，吸引遊客搶先觀賞。（記者蔡宗勳攝）

    嘉義梅山公園梅花初綻開，吸引遊客搶先觀賞。（記者蔡宗勳攝）

    嘉義梅山公園紅白輝映美麗景致。（記者蔡宗勳攝）

    嘉義梅山公園紅白輝映美麗景致。（記者蔡宗勳攝）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播