嘉義梅山公園梅花初綻開，預計下週進入觀賞期。（記者蔡宗勳攝）

遍植3000多株梅花的嘉義縣梅山公園，目前花開約3成，多數含苞待放，從花巷苞數量來看，今年花況可期。梅山鄉長林俊謀表示，依公園管理所的觀察，下週將進入觀賞期，如果沒有下雨攪局，花況可維持15天左右，歡迎大家來梅山感受「平地雪景」的浪漫。

梅山公園依山形而闢，園內遍植花木，但主角是普遍分布於園區各個角落的梅花樹，總數逾3000株，梅花季時每一區的花況各有千秋，登上公園的瞭望台，映入眼簾的是宛如白雪覆蓋的滿山枝頭，讓人仿若置身北國雪境。

黃姓攝影人表示，位於梅山市區的梅山公園，每當梅花盛開時，潔白的花朵點綴山林，宛若雪覆枝頭，彷彿披上一層柔美的冬日薄紗，畫面洋溢著詩情畫意，被譽為全台十大賞梅聖地之一。

林俊謀指出，從目前開花狀況來看，約再5天左右就會進入最佳觀賞期，歡迎大家來梅山公園賞花，可以安排1至2天的遊程，順遊「太平雲梯」、 瑞里與瑞峰等風景區。

嘉義梅山公園梅花綻開。（記者蔡宗勳攝）

嘉義梅山公園梅花初綻開，吸引遊客搶先觀賞。（記者蔡宗勳攝）

嘉義梅山公園紅白輝映美麗景致。（記者蔡宗勳攝）

