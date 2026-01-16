新北教育局率校長團參訪新加坡AI 盼應用教育、行政減量

張明文表示，他與15位校長代表與國立台灣師範大學專家學者，日前赴新加坡進行教育見學，見學團走訪Google新加坡總部等。（新北市教育局提供）

AI改變產業現狀，也改變教育方針，新北市教育局長張明文表示，他與15位高中、國中小校長代表與國立台灣師範大學專家學者，日前赴新加坡進行教育見學，除進行跨國教育交流，也以「AI教育×系統升級×政策轉化」為核心進行教育行動研究，作為規劃「2030新北市AI教育藍圖」的政策參考；近年新北推動「班班有AI、校校國際化」與「行政減量、品質提升」，希望讓AI不只是工具，而是實際應用於教室與校務治理。

教育局指出，見學團走訪Google新加坡總部、南洋理工大學、新加坡工藝教育學院及華僑中學等指標機構，從課程、教學、評量到校務管理，觀察AI如何由「使用工具」進階走向「教學應用」，再進一步內化成「學習設計與教育思維」。

教育局表示，AI也融入見學歷程管理，團隊每日透過數位平台即時分享觀察與反思，隨團專家同步回饋，並運用AI工具NotebookLM彙整參訪紀錄、關鍵洞見與政策靈感，建構「新北教育AI雲端大腦」，後續提供全市共享作為國際知識庫。

金山高中校長陳玉桂、欽賢國中校長郭佩華、和美國小校長林雁平說，此行是一段AI設計思維的實作歷程，AI有助縮短城鄉差距、突破資源限制。

教育局指出，新加坡在智慧國家推動、教育數位轉型與產學協作等面向具指標性，這次參訪聚焦新加坡AI教育整體布局，盤點可以複製、擴散的制度與作法，盼帶回新北建立可操作的推進路徑，見學成果也將回饋至新北國際教育與各級學校校本課程發展。

