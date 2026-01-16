竹縣關西國小奪客語戲劇全國第一 坪林國小、竹東國小獲第三名

關西國小晉級客委會「全國中小學客家藝文競賽」總決賽榮獲「客語戲劇類－國小低年級組」全國第一名，新竹縣長楊文科（左3）在主管會報上頒獎表揚。（新竹縣政府提供）

新竹縣關西國小、坪林國小、竹東國小3支特優隊伍，晉級客委會「全國中小學客家藝文競賽」總決賽勇奪佳績，其中，關西國小以貼近生活的劇情設計、自然流暢的客語對白及活潑生動的表演形式，深獲評審肯定，榮獲「客語戲劇類－國小低年級組」全國第一名。

教育局表示，新竹縣今年共有7校7隊參與客委會「114年全國中小學客家藝文競賽」中區初賽，在中區7縣市、共107支參賽隊伍中表現亮眼，榮獲甲等2隊、優等2隊及特優3隊；其中，關西國小、坪林國小、竹東國小3支特優隊伍成功晉級全國總決賽，代表新竹縣與來自全國15個縣市、86所學校的優秀隊伍同場競技。

除了關西國小勇奪「客語戲劇類－國小低年級組」全國第一名；坪林國小於「客語口說藝術類－國小高年級組」中，展現清楚精準的語音表達與穩健大方的臺風，也榮獲全國第三名；竹東國小則在「客語口說藝術類－國小中年級組」中，以成熟的語言掌握度與自信的舞臺呈現，同樣榮獲全國第三名佳績。

縣長楊文科表示，客語是客家文化的重要基石，透過競賽活動，學生在準備與演出過程中不僅精進語言能力，更能深入理解客家文化所蘊含的價值與精神。競賽不只是成果的展現，更是孩子們累積學習經驗、建立文化自信的重要歷程，有助於讓客語從課堂走進生活，成為日常自然使用的語言。

教育局長蔡淑貞也肯定各校師長長期投入客語教學的用心與付出，並感謝家長全力支持學生參賽，讓孩子能安心投入訓練、站上全國舞台。

坪林國小榮獲「客語口說藝術類國小高年級組」榮獲全國第三名。（新竹縣政府提供）

竹東國小在「客語口說藝術類國小中年級組」榮獲全國第三名佳績。（新竹縣政府提供）

