核三再運轉大戲開鑼！ 地方首長喊「回饋重談」 反核派批「騙票」假議題

國境之南電力要塞「核三廠」昨拋出2年內申請再運轉的消息，引發各界激烈討論。面對這座伴隨恆春40年的電廠從「準備除役」轉向「重啟發電」，地方首長雖表態支持，卻也同步開出條件，除了安全及通報機制，更要求台電必須重新檢討已不合時宜的回饋機制；而反核團體則冷眼旁觀，痛批整場戲碼是為了救民調的「緩兵之計」。

「目前光電板蓋在核電廠不荒謬嗎？」長期支持核三廠延役的恆春鎮長尤史經直言，一生從政從未到過核電廠陳抗，甚至連除役說明會都沒去過，「光電短期難以取代核電，當地需要核三帶來的就業機會。」且去年恆春鎮重啟核三公投結果，同意票占有效票6成；核三廠位址所在的大光里、南灣里皆同意居多。

但他隨即語氣一轉，重砲直指現行回饋機制。尤史經認為，目前的回饋條件多是40年前訂定，在如今萬物飛漲的通貨膨脹下，「舊回饋已經跟不上新時代」，他嚴正要求台電若要重啟發電，必須與半島鄉親重新坐下來談，回饋條件得全面翻新。車城鄉長陳政雄則鎖定「專業傳承」，呼籲重啟後應從基層訓練在地子弟，從教育扎根培養電廠專業人才，讓地方孩子能真正進入技術核心，才是共榮的最好做法。

然而，並非所有聲音都樂見電廠重啟。恆春反核人士對此深表不以為然，痛批這根本是「騙票」。他認為政府是因為整體民調下滑，被外界惡意攻擊綠能及光電的虛假訊息所蒙蔽，才採取這種緩兵之計。他直言，「再運轉根本是假議題」，目前的宣示只是為了平息輿論，而非考量真正的能源與地方需求。

核三廠1、2號機分別於1984年與1985年商轉，在長達40年的歲月中，它曾是南台灣最重要的經濟引擎與供電支柱。隨著運轉執照屆滿，原本地方已開始適應「除役生活」，並關注定額的「除役回饋金」，沒想到政策轉彎。如今台電宣布將利用未來2年進行自主安檢、力拚「再運轉」。原本預定進入拆解階段的電廠，如今又要重新面對最嚴苛的安全檢驗與地方利益分配的博弈。

