斥資上億元！ 屏東打造自行車友善路網

為打造安全、舒適的自行車騎乘環境，屏東縣政府升級單車路網，繼「單車鐵道萬倉街段改善工程」後，縣府今年規劃10條長程經典主線與14條潛力路線，並向中央爭取6條優先建置計畫，總經費達1億900萬元，其中中央補助9592萬元、地方自籌1308萬元，打造兼具生活、運動與旅遊功能的自行車友善城市。

縣府工務處表示，為完善縣內自行車系統路網，今年度向中央爭取6條優先建置案，包括︰屏東縣菸糖延伸、海岸藍帶（林邊、佳冬）、溯源萬年溪、延伸潮州段、泰武鄉 等自行車道建置工程，以及紅線單車國道沿線優化工程，總經費合計1億900萬元，目前已獲中央原則同意補助4224萬元，其餘建設工程正積極爭取中。

其中，菸糖延伸將沿舊糖鐵路線延伸；單車國道全長約46.4公里，以九如鄉為起點，一路向南延伸至林邊大鵬灣，還有串聯東港、林邊、佳冬及枋寮沿海岸堤防的海岸藍帶，從泰武鄉連接萬金社區、佳平部落及舊泰武部落，讓自行車騎士在長達18公里的自然山林中，體驗原鄉文化與大武山的壯麗景觀。

縣府表示，未來全縣自行車路網工程完工後，除可克服屏東南北狹長地形限制，結合生態保育、文化觀光、地方創生，打造低碳旅遊城市外，更能銜接都市綠色廊帶，讓自行車不僅是交通工具，更讓遊客騎乘自行車漫遊時，體驗不一樣的屏東。

