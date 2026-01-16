為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    斥資上億元！ 屏東打造自行車友善路網

    2026/01/16 08:12 記者葉永騫／屏東報導
    高屏舊鐵橋自行車道讓人心曠神怡。（屏東縣政府提供）

    高屏舊鐵橋自行車道讓人心曠神怡。（屏東縣政府提供）

    為打造安全、舒適的自行車騎乘環境，屏東縣政府升級單車路網，繼「單車鐵道萬倉街段改善工程」後，縣府今年規劃10條長程經典主線與14條潛力路線，並向中央爭取6條優先建置計畫，總經費達1億900萬元，其中中央補助9592萬元、地方自籌1308萬元，打造兼具生活、運動與旅遊功能的自行車友善城市。

    縣府工務處表示，為完善縣內自行車系統路網，今年度向中央爭取6條優先建置案，包括︰屏東縣菸糖延伸、海岸藍帶（林邊、佳冬）、溯源萬年溪、延伸潮州段、泰武鄉 等自行車道建置工程，以及紅線單車國道沿線優化工程，總經費合計1億900萬元，目前已獲中央原則同意補助4224萬元，其餘建設工程正積極爭取中。

    其中，菸糖延伸將沿舊糖鐵路線延伸；單車國道全長約46.4公里，以九如鄉為起點，一路向南延伸至林邊大鵬灣，還有串聯東港、林邊、佳冬及枋寮沿海岸堤防的海岸藍帶，從泰武鄉連接萬金社區、佳平部落及舊泰武部落，讓自行車騎士在長達18公里的自然山林中，體驗原鄉文化與大武山的壯麗景觀。

    縣府表示，未來全縣自行車路網工程完工後，除可克服屏東南北狹長地形限制，結合生態保育、文化觀光、地方創生，打造低碳旅遊城市外，更能銜接都市綠色廊帶，讓自行車不僅是交通工具，更讓遊客騎乘自行車漫遊時，體驗不一樣的屏東。

    單車國道自行車道連接各鄉鎮。（屏東縣政府提供）

    單車國道自行車道連接各鄉鎮。（屏東縣政府提供）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播