    首頁 > 生活

    預告霸王級寒流？ 鄭明典曝罕見極端「西伯利亞高壓」

    2026/01/16 09:43 即時新聞／綜合報導
    前氣象局長鄭明典在臉書貼文發布全球海平面氣壓圖，只見「紅棕色」高氣壓幾乎涵蓋整個西伯利亞地區。（圖擷自鄭明典臉書）

    中央氣象署預報，今天（16日）各地早晚仍涼，中南部日夜溫差大；台灣東半部地區及大台北山區、基隆北海岸、恆春半島有局部短暫雨，其他地區為多雲到晴。前氣象局長鄭明典指出，目前西伯利亞高壓涵蓋整個西伯利亞地區，是首次看到這麼極端的情況，引發網友猜測「霸王級寒流來了」。

    鄭明典在臉書貼文發布全球海平面氣壓圖，只見「紅棕色」高氣壓幾乎涵蓋整個西伯利亞地區，「這樣的高壓分布，中心高壓很高，……絕對可以稱做『西伯利亞高壓』。」

    鄭明典說，儘管此前曾在文獻上見過，但實作上應該是第1次看到這麼極端的西伯利亞高壓，「熟悉的蒙古高壓可說是完全消失！」

    網路資料顯示，西伯利亞高壓是冬季在西伯利亞和蒙古地區形成的強大冷高壓，為寒流的源頭；當此高壓增強並向南爆發時，會將極地乾燥寒冷的氣團（極地大陸氣團）推向低緯度地區，造成包括台灣在內的東亞地區發生大範圍的氣溫驟降與嚴寒天氣。

    鄭明典的貼文隨即引發網友熱烈討論，「代表霸王級寒流要來」、「超級冷的概念」、「看到日本的天氣預測，下週可能有大雪，總之到下週三、週四之前要做好防寒準備，少了蒙古冷高壓，該不會意味著西伯利亞高壓可能直接往南衝吧」。

