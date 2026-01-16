為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    下週二冷氣團全面南侵！氣象粉專：北東濕冷到下週末

    2026/01/16
    颱風論壇指出，下週二起冷氣團全面南侵，水氣量仍多，北部、東半部下探12-14度，陣雨不斷、濕冷感十足，中南部降雨機率低，但仍會是陰冷為主。（圖擷自臉書）

    颱風論壇指出，下週二起冷氣團全面南侵，水氣量仍多，北部、東半部下探12-14度，陣雨不斷、濕冷感十足，中南部降雨機率低，但仍會是陰冷為主。（圖擷自臉書）

    氣象粉專指出，今天至週日天氣回暖，不過下週冷氣團的訊號非常明確，週二起冷氣團全面南侵，濕冷感十足，中南部降雨機率低但也是陰冷天氣，預計會一路影響到下週末，冷的時間非常長。

    「台灣颱風論壇｜天氣特急」（以下簡稱颱風論壇）發文指出，週末溫暖的天氣可以好好把握，因為下星期冷氣團的訊號，非常明確，而且這次水氣量較多，濕冷或陰冷的機率非常高！

    颱風論壇表示，今天至週日回暖，偏東風吹拂，各地舒適偏暖，西半部天氣穩定，但東半部因為直迎偏東風，會有一陣陣的短暫雨。下週一冷空氣開始南下，水氣增加，北部、宜蘭陸續轉為陣雨，溫度下降，中南部這時候感受還不明顯。

    至於下週二起冷氣團全面南侵，水氣量仍多，北部、東半部下探12-14度，陣雨不斷、濕冷感十足，中南部降雨機率低，但仍會是陰冷為主。預計冷氣團將一路影響到下週末，冷的時間可能又會非常長，提醒大家預作準備。

