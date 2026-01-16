為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    生活

    南投車籍電動車 免徵牌照稅延長5年

    2026/01/16 07:32 記者張協昇／南投報導
    為鼓勵縣民購置使用低污染電動車，南投縣車籍電動車免徵使用牌照稅延長5年。（南投市公所提供）

    為鼓勵縣民購置使用低污染電動車，南投縣車籍電動車免徵使用牌照稅延長5年。（南投市公所提供）

    國人使用電動車日益普及，南投縣目前登記1390輛電動車輛，為推動節能減碳，鼓勵縣民使用低污染車輛，以利我國電動車輛相關產業發展，達成政府2030年運具電動化階段性目標，南投縣政府公告對電動車免徵使用牌照稅期限延長5年。

    南投縣政府稅務局表示，使用牌照稅法第5條第2項規定修正，去年12月30日已由總統公布實施，修正重點為授權直轄市及縣（市）政府得對完全以電能為動力的電動汽車、電動機車（簡稱電動車輛）免徵使用牌照稅至2030年12月31日止。

    稅務局進一步說明，南投縣自2012年起陸續實施電動車輛免徵使用牌照稅，至2025年12月31日電動車輛計1390輛免徵使用牌照稅約3524萬餘元，為減輕民眾行的負擔，鼓勵縣民購置使用低污染電動車，提升電動車普及率，減少空氣污染，民眾購買電動車，且車籍地址登記於南投縣，稅務局將主動免徵使用牌照稅至2030年12月31日止。民眾如對使用牌照稅課徵有任何疑問，可撥打稅務局免費服務電話0800-496969洽詢。

    南投縣政府為鼓勵民眾使用低污染電動機車，每年補助經費換購。（記者張協昇攝）

    南投縣政府為鼓勵民眾使用低污染電動機車，每年補助經費換購。（記者張協昇攝）

