限量200名!野柳文化祭「百人淨港」即日起線上報名

新北市萬里區「野柳神明淨港文化祭」將於元宵節登場。（圖為萬里區公所提供）

新北市「野柳神明淨港文化祭」，將於3月3日元宵節在萬里區野柳漁港盛大登場，其中最受矚目的「百人淨港」活動，今（15日）中午12時起於活動官網開放線上報名，限量200名，額滿為止。

主辦單位在今年首度於元宵節前夕（3月2日）加碼推出「漁火音樂會」，為神明淨港文化祭活動提前暖身。更多活動詳情請上活動官網（https://www.ydcf.org.tw/ ）。

延續百年傳統的野柳神明淨港，是北海岸極具代表性的宗教文化盛事，於每年農曆正月十五（元宵節）舉行，為保安宮主祀的開漳聖王為求水域平安清靜，漁民出海平安、漁獲豐收及酬謝神恩的重要祭儀，儀式依序分為「淨海巡洋」、「神明淨港」與「神明過火」，吸引眾多信眾與遊客共襄盛舉。

為吸引遊客體驗萬里深度文化二日遊，今年活動首度於3月2日晚間7時推出暖場活動「漁火音樂會」，特別邀請中職樂天女孩啦啦隊人氣團員琳妲擔任主持人，集結「羊咩咩歌后」謝采吟、新生代樂團「公館青少年」及萬里在地社區團體精采表演，為神明淨港活動暖身。

萬里區公所表示同步規劃多項深受民眾喜愛的好康活動，活動當日有愛心漁獲大拍賣；年年秒殺「新鱻尚讚」海鮮禮盒，市價1200元，限量優惠價660元；限量野柳保安宮專屬金箔平安貼紙，免費限量發放「野柳神明淨港限定可樂果」及多重好禮摸彩活動，邀請大家親身體驗百年傳承的神明淨港文化。

