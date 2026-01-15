大學學測高雄二考區5220人應試 明午開放查看考場

115年大學學測高雄考場最新資訊，明午開放查看考場。（資料照）

115學年度大學學科能力測驗將於1月17、18、19日登場，國立中山大學負責的高雄（二）考區共計有三個分區考場，分設於道明高中（第一分區）、高雄高中（第二分區）及高雄女中（第三分區），高雄（二）考區考生人數共計5220人。

學測考區1月16日下午2時至4時開放供考生及家長查看試場座位；試務中心特別提醒，無論考生實際應考日程，若要查看試場，皆須於1月16日規定時間內前往考場學校查看，其餘時間皆不開放查看。

為考量氣候變遷情形，115學年度學測將依據中央氣象署「鄉鎮市區」天氣預報資訊，若各考（分）區於考試當日時間內，有任一時段溫度預報達28度（含）以上，該日將全天開放試場冷氣服務，建議考生於考試日前一日下午5時，查覽大考中心網站「最新訊息」有關開放冷氣公告，依考試氣溫預報情形，穿著妥適之保暖衣物舒適應試。

中山大學提醒考生，考試每日於上午7時30分前開放入場，接送考生親友請勿於考分區門口逗留，造成人潮聚集，考生於考試當日請務必攜帶簡章規定之應試有效證件正本之一，並於進入試場後配合監試人員查驗。

應試有效證件包括：國民身分證、有照片健保卡、駕駛執照、中華民國身心障礙證明、護照或居留證等。若入場應試時未攜帶有效證件正本，且於當節考試結束鈴聲響畢前仍未送達考（分）區試務辦公室，扣減其該節成績1級分。

第一節考試時間為上午9點20分，請考生提早抵達試場準備。各節考試前5分鐘打預備鈴，鈴響時考生即可入場，考生入場後除身分證件及考試必用文具可攜至座位外，其餘物品均應放置於臨時置物區，個人配戴的電子錶若有鬧鈴功能也要記得關閉或取消，違規者將減扣該科成績；中山大學特別提醒考生，考生入場後至考試開始鈴響前，不得翻閱試題本、答題卷並不得簽名、書寫、劃記、作答。

考試開始鈴響起，請考生於確認該節答題卷之應試號碼與姓名後，於答題卷上「確認後考生簽名欄」簽全名，未簽名者扣減該節成績1級分，此外，考場內也禁止飲水及嚼食口香糖，考生如因病需中途喝水，可於考前持相關證明，向試務辦公室報備；有關考生個人必須使用的醫療器材，則須持醫院診斷證明書並經檢查方能使用。

