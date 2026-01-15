蘭陽動植物王國辦「世界蟑螂特展」 網嚇喊：離開銀河系！

蘭陽動植物王國於2026年春季推出「世界蟑螂特展」。（圖擷取自Threads）

多數人對蟑螂都沒有好印象，宜蘭的蘭陽動植物王國卻宣布春季推出「世界蟑螂特展」，主打來自世界各地的罕見品種，不僅外型顛覆想像，甚至有「身價高達一台摩托車價格」的傳說級蟑螂登場，消息曝光後在網路掀起熱烈討論。

蘭陽動植物王國先前在臉書粉專與Threads發文預告特展內容，形容這次展覽將帶領民眾走進「你從未見過的驚奇百科！從森林裡的綠寶石，到身價驚人的夢幻品種」。

主辦單位也熱情喊話，展出的蟑螂是「都不會飛」的品種，部分種類甚至會發出聲音，邀請民眾到現場與蟑螂對話，同步整理蟑螂百科冷知識，讓參觀不只是「看展」。

不過，「世界蟑螂特展」消息一出，也在社群平台掀起兩極反應。許多網友直呼，「帶著你的蟑螂展離開銀河系」、「我不確定這是一個有社會共識的特展」、「到底什麼人想出這個駭人的展」、「我決定帶我們家那隻大喇牙去飽餐一頓」。

另一方面，也有不少昆蟲迷與生物愛好者力挺企劃，留言支持說，「只要不是台灣那種就好」、「也些品種真的是難得一見，感謝主辦方」、蟑螂品種很多，有些品種的蟑螂也是很可愛的，恐怖的只有家裡會突然竄出來的那種」、「大型觀賞蟑螂其實很可愛」。

