星宇航空直飛鳳凰城首航 串聯台美科技與城市交流

締結為姐妹市的台北市長蔣萬安與鳳凰城市長Kate Gallego（蓋蕾歌）一同參加星宇航空台北－鳳凰城首航儀式。（記者劉信德攝）

星宇航空今晚為直飛鳳凰城航線舉行首航典禮，這是星宇航空正式開航北美的第五個航點。包括外交部長林佳龍、與鳳凰城締結姐妹市的台北市長蔣萬安，以及鳳凰城市長蓋蕾歌（Kate Gallego）均出席首航儀式，象徵台美城市交流與科技產業連結持續深化。

鳳凰城市長蓋蕾歌致詞時表示，星宇航空的願景與鳳凰城追求卓越的精神高度契合。直飛航線的開通，與台積電（TSMC）在鳳凰城的投資相輔相成，將進一步鞏固兩地在航空與半導體產業的夥伴關係。她指出，鳳凰城不僅是台灣企業進入美國市場的重要門戶，也將透過星宇航空的高品質服務，促進兩地科技人才與商務往來更加順暢。

台北市長蔣萬安表示，台北市與鳳凰城締結姊妹市關係已邁入第47年，此次航線開通，不只是一條新航線，更是一座跨越萬里的空中橋樑，串聯台北與鳳凰城，以及台灣與美國之間更緊密的連結，為未來經貿、觀光及城市合作奠定更有利的基礎。他也祝福首航旅客鳳凰展翅，迎向美好未來。

外交部長林佳龍表示，他經常與旅居亞利桑那州的台灣鄉親，以及在台積電工作的員工交流，大家心中一直有兩個願望，第一是開通直航航線，第二則是外交部能在當地設立辦事處。林佳龍還說，近五年來，台積電亞利桑那廠員工已迎來將近300位「台積電寶寶」，並透露台積電美國廠目前已開始獲利，且正準備進一步擴大投資。

星宇航空執行長翟健華表示，鳳凰城是僅次於台灣，全世界重要的半導體產業聚落，還有航太、無人機、自動駕駛產業，更有3座世界級國家公園，航線開闢必會加速、加深兩地商務或觀光旅遊交流。星宇航空持續布局亞美航線，並與美國航空合作，旅客可由鳳凰城轉機前往美國40多個城市，滿足更多往返亞洲與鳳凰城間的商務與轉機需求。

星宇航空董事長張國煒擔任首航駕駛，率機組人員登機準備時引起現場一陣騷動與熱議，桃園機場公司也派出消防車噴灑水柱，慶祝首航圓滿成功。

星宇航空台北—鳳凰城航線開航初期每週飛航三班，並規劃於三月增班為每週四班。目前星宇航空北美航點已拓展至五大城市，包括洛杉磯、加州安大略、舊金山、西雅圖及鳳凰城；亞洲航網則涵蓋越南、菲律賓、馬來西亞、新加坡、泰國、日本、香港及澳門等地，共計30個城市、35條航線。

此外，星宇航空首架 A350-1000 已於今年初交機抵台，未來除投入鳳凰城航線外，也將陸續執飛北美及歐洲航線。今年進入交機高峰期，預計年底前再引進14架新機，總機隊規模將達43架，大幅強化整體運能。

鳳凰城近年成為國籍航空積極布局的重要航點，關鍵在於亞利桑那州高科技產業聚落快速成形。隨著台積電赴亞利桑那州設廠，帶動半導體供應鏈與相關高科技製造業相繼投資，台美在研發協作、工程支援、設備安裝、供應鏈管理及人才往返等面向的商務與人流需求明顯成長。

星宇航空董事長張國煒親自擔任駕駛，執行台北-鳳凰城首航。（記者劉信德攝）

星宇航空董事長張國煒擔任首航駕駛。（記者劉信德攝）

星宇航空今晚直飛鳳凰城航線舉行首航典禮，桃機公司派出消防車噴灑水柱慶祝首航。（記者劉信德攝）

