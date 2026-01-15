2026高雄冬日遊樂園IP呼之欲出 線索指向「超人力霸王」

今年高雄燈會IP角色呼之欲出，網友紛紛猜是「超人力霸王」。（圖擷自高雄旅遊網）

今年「高雄冬日遊樂園」IP角色呼之欲出，「高雄旅遊網」與觀光局長高閔琳臉書，今（15日）晚貼出「ㄔ ㄖ ㄌ ㄅ ㄨ」神秘訊號，網友一致猜是「超人力霸王」，市長陳其邁臉書將於明天（16日）正式公布答案。

高雄燈會近年取得人氣IP角色授權，取代傳統燈會「用過即丟」的生肖主燈，為地方活動注入文創內涵，成功吸引人潮。2023年高雄蓮潭燈會，邀請人氣貼圖「ㄇㄚˊ幾兔」化身巨型充氣裝置，出現在蓮池潭畔；並延續「台灣IP．高雄原創」理念，邀請台灣超人氣原創IP角色「胖鯊魚鯊西米」、「蜜柑站長」和「貓貓蟲-咖波」3位角色，打造巨大化裝置，讓IP角色與高雄指標建物結合。

2024年推出以黃色小鴨為主題的「高雄冬日遊樂園」，讓全台颳起一陣黃色旋風，吸引逾900萬人次。去年「高雄冬日遊樂園」，則掀起全台「吉伊卡哇」小可愛熱潮，創下600萬觀賞人次。

為籌備今年的「 高雄冬日遊樂園」，觀光局去年即已鎖定知名IP進行接洽。觀光局官方臉書「高雄旅遊網」與觀光局長高閔琳臉書，今晚貼出「ㄔ ㄖ ㄌ ㄅ ㄨ」神秘訊號，歡迎大家留言，大部分網友猜測是「超人力霸王」，高閔琳還留言打趣說，這一定是「吃肉了吧喂」，高雄熊我好餓噢！據了解，市長陳其邁臉書明天（16日）將正式公布答案。

「超人力霸王」是台灣民眾熟知的角色，是由日本圓谷株式會社製作特攝電視影集，共39話。該劇於1966年7月日至1967年4月在TBS電視台播掰，DVD化的畫音質改良版本（共10卷）則於1999年12月至2000年6月發售，2013年7月該作品的藍光光碟版本也已發行。

