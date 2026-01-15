淡江大橋5/12通車！主橋瀝青混凝土鋪面完成 陳世凱解說超困難工法

淡江大橋完成「GUSS」瀝青混凝土路面鋪設。（記者吳亮儀攝）

淡江大橋即將在5月12日通車！交通部長陳世凱今天（15日）前往視察，親自向媒體解說淡江大橋的困難工法，包括道路鋪面、景觀路燈等，也宣布主橋體瀝青鋪面已經完成，至少可持續使用20年；人行道PU鋪面也會採軍規等級，通車時保證行人有感。

淡江大橋由交通部公路局單獨負責承辦、執行建造、業管、維修養護，雖然橋的兩端分別在新北市淡水區和八里區，但由於新北市政府因沒有大型工程建設能力與經驗、也無能力養護，所以從來不曾參與過淡江大橋的建造。

交通部長陳世凱今天（15日）視察淡江大橋，也向媒體解說淡江大橋在通車前的關鍵工程進度，就是路面的鋪設。淡江大橋採用「GUSS」瀝青混凝土鋪面，材料密合性極高，「零透水」特性能抵抗臨海的橋面鋼床板免於侵蝕，嚴謹的施作工法耐久性強，行車舒適度也將有感提升。

陳世凱解釋，淡江大橋在淡水河口、接近淡水河出海口，濕度和鹹度都很高、侵蝕性也高，因此使用了關鍵技術「GUSS」瀝青混凝土。公路局說明，其特性就像「把一鍋高溫、流動性極佳的黑色糖漿均勻倒在鋼板上」，具高度流動性與密合性，讓鋪面不會因鋼橋熱脹冷縮，或重車通過鬆動或變形，提升橋面耐久性與行車舒適度。

陳世凱表示，感謝施工期間公路局和營造單位、工程團隊的努力，才有機會在春節前夕看見成果，這裡採用全台僅有12輛的專業鋪路車，而光是淡江大橋就動用了6輛，今天GUSS終於順利鋪設完成，讓大家一起見證歷史。

陳世凱說明，主橋鋪面採用底層4公分的GUSS瀝青混凝土與面層4公分改質瀝青混凝土，鋼床板最怕的就是水氣侵入，一旦雨水滲入會加速鋼板銹蝕並引發疲勞破壞，而GUSS憑藉其高密實與防水特性，並摻配石油瀝青和煉製千里達湖瀝青（T.L.A.）。

而千里達湖瀝青 （T.L.A.）大有來頭，它並非人工煉製產品，而是來自加勒比海千里達島天然的瀝青湖，是一種天然混合物，由高純度瀝青、極細微礦物質如石英砂、矽酸鹽，以及具穩定作用的天然成分所構成成分穩定、耐久性。

